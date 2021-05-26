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Giriş Tarihi: 26.5.2021 23:51 Son Güncelleme: 26.5.2021 23:55

'li 'dan 'na çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz

HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz

Eş Genel Başkanı , katıldığı bir YouTube canlı yayınında bileşenlerine çağrıda bulunarak, “Yeniden bir araya gelelim” dedi. Buldan, “Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi.” ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Katıldığı bir YouTube canlı yayınında açıklama yapan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Millet İttifakı bileşenlerine 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için çağrıda bulundu.

"YENİDEN BİR ARAYA GELELİM"

Muhalefet partilerinin Türkiye'nin geleceğini düşünüyorsa, yeniden HDP ile bir araya gelmesi gerektiğini vurgulayan Buldan, "Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi." ifadelerini kullandı.

HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz | Video

Buldan sözlerinin devamında, "Yeter ki bu meselelerde herkes hem fikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'na karşı bunu bir güç birliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz" dedi.

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HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz
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