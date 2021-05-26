HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz | Video
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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, katıldığı bir YouTube canlı yayınında Millet İttifakı bileşenlerine çağrıda bulunarak, “Yeniden bir araya gelelim” dedi. Buldan, “Türkiye'nin geleceği açısından, bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi.” ifadelerini kullandı.