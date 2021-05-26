Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek
Giriş Tarihi: 26.5.2021 07:32 Son Güncelleme: 26.5.2021 07:32

Son dakika | Başkan 'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin 'su ile görüşecek

SABAH
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek

Son dakika... Türkiye pandemi sonrası küresel sermayeyi çekmek için düğmeye bastı. Başkan , aralarında , , Google, Intel, General Electric'in yer aldığı dünya devi 20 ABD'li şirketin üst düzey yöneticileriyle video konferans aracılığıyla görüşecek.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, TOBB, ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen toplantı bugün saat 18.00'de yapılacak. Toplantıya Başkan Erdoğan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası temsilcisi katılacak. Erdoğan açılış konuşmasının ardından CEO'ların sorularını yanıtlayacak.

REFORM ADIMLARINI, YENİ DÜZENLEMELERİ ANLATACAK

Erdoğan'ın toplantıda yatırım ortamına ilişkin yeni düzenlemeleri, teşvikleri, yaşama geçirilen reform adımlarını anlatması bekleniyor.

Erdoğan, önceki yıllarda da 3M, Citibank, Coca- Cola, Dow Chemical, General Electric, IFC, Johnson & Johnson, MasterCard, Metlife, Nike, Pepsi gibi ABD'li devlerin tepe yöneticileri ile görüşmüştü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan yatırım zirvesi: 20 dev şirketin CEO'su ile görüşecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA