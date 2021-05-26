Son dakika haberi: Başkan Erdoğan HSK üyelerini atadı

7 Haziran'da görev süresi dolacak Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 7 üyesi TBMM Genel Kurulu'nda belirlenmişti. Yargı camiasının merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak 4 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesinin isimleri de Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre Başkan Erdoğan, tarafından atanan 4 isimden ikisi mevcut HSK üyeleri arasından oldu.

HSK'YA İKİ YENİ ÜYE



Halen HSK üyeleri arasında olan 1. Daire Başkanı Halil Koç ile 1. Daire üyesi Mehmet Akif Ekinci yeniden üyeliğe seçildi. Başkan Erdoğan'ın atadığı diğer iki isim ise yeni isimler oldu. Bu isimlerden birisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım diğeri ise Trabzon Bölge Adliyesi Başkanı İbrahim Kolcu oldu. Karar Resmi Gazetede yayınlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Adalet Bakan yardımcısı Hasan Yılmaz'ın da üye olduğu yeni HSK 8 Haziran'da göreve başlayacak.





Mehmet Akif Ekinci





Halil Koç





İbrahim Kolcu





Ömer Faruk Yıldırım







