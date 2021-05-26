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Giriş Tarihi: 27.5.2021 03:14 Son Güncelleme: 27.5.2021 03:16

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan HSK üyelerini atadı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan HSK üyelerini atadı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ’nun (HSK) 4 üyesi belirlendi. Mevcut iki isim yeniden üyeliğe seçilirken, diğer iki isim ise ve adliyelerinde oldu.

7 Haziran'da görev süresi dolacak Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 7 üyesi TBMM Genel Kurulu'nda belirlenmişti. Yargı camiasının merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanacak 4 Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesinin isimleri de Resmi Gazetede yayınlandı. Buna göre Başkan Erdoğan, tarafından atanan 4 isimden ikisi mevcut HSK üyeleri arasından oldu.

HSK'YA İKİ YENİ ÜYE

Halen HSK üyeleri arasında olan 1. Daire Başkanı Halil Koç ile 1. Daire üyesi Mehmet Akif Ekinci yeniden üyeliğe seçildi. Başkan Erdoğan'ın atadığı diğer iki isim ise yeni isimler oldu. Bu isimlerden birisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım diğeri ise Trabzon Bölge Adliyesi Başkanı İbrahim Kolcu oldu. Karar Resmi Gazetede yayınlandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Adalet Bakan yardımcısı Hasan Yılmaz'ın da üye olduğu yeni HSK 8 Haziran'da göreve başlayacak.


Mehmet Akif Ekinci


Halil Koç


İbrahim Kolcu


Ömer Faruk Yıldırım



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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan HSK üyelerini atadı
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