Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda flaş açıklamalar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin 61. yıldönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda (Yassı Ada) önemli açıklamalarda bulundu.