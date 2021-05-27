Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması "Milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, Menderes ve bakanların şehit edildiği Yassı Ada'da 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 61. yıldönümünde önemli mesajlar verdi.