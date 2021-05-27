Maide Töremiş Diyarbakır Anneleri ile evlat nöbeti tutacak

Almanya'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kızı Nilüfer Töremiş için Berlin'de Başbakan Angela Merkel'in ofisi önünde eylemini sürdüren anne Maide Töremiş, yaklaşık 2 yıldır kızını terör örgütünün elinden kurtarmak ve Alman makamlara sesini duyurmak için mücadele ediyor.