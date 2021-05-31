Kalp, vicdan ve akıl ile 18 yıl

AK Parti'nin iktidarı boyunca hayata geçirdiği icraatlar toplanarak kitap haline getirildi. AK Parti'nin bugüne kadar yaptıkları her biri 500 sayfanın üzerinde olan 3 kitaba sığdı. Kitaplarda, eğitimden sağlığa, dış politikadan, tarıma, gençlikten kadınlara yönelik yapılan icraatlar tek tek anlatıldı. Yapılan birçok büyük projeye de yer verildi. Kitaplarda, Asya ve Avrupa kıtalarını deniz altından birbirine bağlayan, 150 yıllık rüya olan Marmaray'ın açılması ve Türkiye'nin ilk kez hızlı trene kavuşturulmasının yanı sıra, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul ve İzmir arasını 3.5 saate indiren Osmangazi Köprüsü ile İzmir Otoyolu, 150 milyon yolcu kapasiteli İstanbul Havalimanı gibi dev eserlerle ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor. Kitapların önsözünü kaleme alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:AK Parti'nin resmen kurulduğu 14 Ağustos 2001 tarihi, ülkemizle birlikte bölgemizin ve dünyanın da geleceğini değiştirmiştir. Bu parti Allah'ın rızasını, milletin desteğini ümmetin duasını, insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve bugüne kadar da aynı anlayışla geldi. Bugün AK Parti son 17 yılın mimarı olmanın yanında 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonlarıyla da ülkenin istikbaline taliptir. Partimizin temsilcisi olduğu kadim davanın en büyük özelliği, Selçuklu'nun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı, Cumhuriyetin aklı olmasıdır. Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşandığını asla unutmayacağız. Kendilerini milletin üstünde gören ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın kurduğu tuzakları nasıl birer birer aşarak bugüne geldiğimizi aklımızdan çıkarmıyoruz. Başlattığımız demokrasi atağını kesmeye, her kalkınma hamlesini engellemeye çalışanlara rağmen gönülleri bir gergef gibi işleyerek yolumuza devam ettik.Sabrettik, azmettik, yol bulduk, yol açtık, hep ileriye doğru gittik ve hamdolsun emeğimizin karşılığını birer birer aldık. Buna rağmen, önümüze kurulan tuzaklar, darbe girişimleri dahil, maruz kaldığımız saldırılar bitmedi ve anlaşılan bitmeyecek. AK Parti'nin en büyük başarısı demokrasi mücadelesiyle kalkınma mücadelesini, birini diğerine feda etmeden birlikte yürütebilmiş olmasıdır. Biz milli iradenin üstünlüğünü güçlendirmeye, ülkemizi yeni yatırımlara ve projelerle buluşturmaya devam edeceğiz. Partimizin icraatlarını anlatan bu kitaplar ülkemizin nereden nereye getirdiğimizin kısa bir icmalidir.