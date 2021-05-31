Son dakika | Türkiye'ye kumpasa suçüstü!

Son dakika... Türkiye'ye yönelik bugün yoğunlaştırılan çok yönlü operasyonlara dair çok önemli bir görüntü ortaya çıktı. ABD Başkanı Biden'ın ülkesi ile ilgilenmek yerine seçim kampanya döneminden bu yana Türkiye'de iktidarı devirme planları yapması, muhalefetin erken seçimle ilgili bir suni gündem oluşturma çabası, suç örgütü lideri Sedat Peker üzerinden gerçekleştirilen operasyonları gibi birçok hamlenin şifreleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Emre Uslu'nun yaptığı bir konuşma ile ortaya çıktı. Uslu'nun Türkiye'de 6 aylık bir vadede siyasi değişiklik sinyalleri verdiği ortaya çıktı.
FETÖ'CÜ USLU: KILIÇDAROĞLU BATI BAŞKENTLERİNDE DENKLEMİN BİR UCUNA OTURTULDU
Aralık ayında yaptığı konuşmada FETÖ'cü Emre Uslu Kılıçdaroğlu'nun denklemin bir ucuna batı başkentlerinde gerçekleştirilen operasyonla körfez ülkelerinin desteğiyle oturtulduğunu söylemiş.
"BATI BAŞKENTLERİNDE KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI" İTİRAFI
Denklemin bir ucuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun oturtulduğunu, bunun için batı başkentlerinde önemli çalışmaların yapıldığını biliyorum.
DUBAİ MESAJI: BR KÖRFEZ ÜLKESİNDEN DESTEK ALINABİLİR
6 aylık bu hareketli siyaset gündeminin oluşması için için bir körfez ülkesinden de destek alınabilir.
KILIÇDAROĞLU'NU İKTİDARA GETİRME DENEMESİ YAPILABİLİR
Türkiye'de önümüzdeki 6 ay içerisinde çok hareketli bir siyaset gündeminin olabileceğini görüyorum. Bu 6 ay sonra Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelecek demek değil ama böyle bir deneme olabilir.
FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşması planı deşifre etti! Türkiye’ye karşı Dubai merkezli operasyon | Video
FETÖ'cü Uslu'nun söylediği gibi plan devreye sokuldu ve Biden'ın açıklamaları 2021'in ilk 6 ayında Biden'ın açıklamaları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden'a selam göndermesi ve sonrasında suç örgütleri üzerinden gerçekleştirilen operasyonlar ve son olarak erken seçim yaygarası ile 6 aylık planın devreye sokulduğu ortaya çıkmış oldu.
DUBAİ MERKEZLİ OPERASYON MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ ORTAK AĞIZDAN ERKEN SEÇİM YAYGARASI KAMPANYASININ FİTİLİNİ ATEŞLEDİ
ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirilmesi amacıyla iktidara karşı muhalefeti destekleme vaadi, Avrupa'da milli iradeye yönelik planlar ve CHP-HDP ortaklığını alenileştirip İYİ Parti'ye kabullendirme çağrıları sonrasında içeride erken seçim söylemleri üzerinden başlatılan kampanyanın perde arkasında ne yatıyor? AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, muhalefetin erken seçim manipülasyonuna ilişkin A Haber'e değerlendirmelerde bulundu.
İşte önemli tespit ve açıklamalardan öne çıkanlar;
"BU BENZEMEZLER NEDEN VE NASIL BİR ARAYA GELDİ?"
Birbirine destek veren, birbirine hizmet eden gizli eller tarafından kararlaştırılan operasyonlar, sohbetler, duyumlar her yerden gelmeye başladı. Amaç devlete sahip çıkmak olsa bu kadar birbirine benzemeyen kesimlerin bir araya gelmesi mümkün olmaz. Demek ki burada başka bir şey var. Burada amaç devleti ele geçirmedir. Bizim Cumhur İttifakı olarak bu birleşimin aslı ülkenin kazanımları esası üzerinedir. Ancak hem yurt içi hem yurt dışından benzemezler tarafından ortaklaşa yürütülen bu kampanya FETÖ'cü tiplerin de söyledikleri gibi açıkça ortada. Şimdi plan programları bu. Bir İslam coğrafyası liderliğini kazanmış Türkiye'den korkuyorlar. Bunlar seçimleri de sınıf başkanlığı seçimi gibi zannediyorlar. Bir seçimi başka bir referandumla halka soralım gibi komik çağrılar bile yapıyorlar.
MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay:
İYİ PARTİ'NİN KONUMU...
Kaset operasyonlarında birden bire ortaya çıkan MHP'ye yönelik operasyonlar CHP'de bir anda genel başkan değiştiren bir organizasyon... Başında yine ABD'nin olduğu bir kaset kumpası süreci. Ve şimdiki genel Başkan bir nevi kaset operasyonu ile genel başkan oldu. İYİ Parti'nin Genel Başkanı'nın 15 Temmuz'dan önce "Ben temmuzda başbakan olacağım" dedi. Bu da kendisine verilen sufle ile oldu. Bunların arkasında ABD ve İsrail'in güneyimizde kürdistan devleti oluşturmak istemesinden de bağımsız düşünülemez.