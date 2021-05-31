Video Haber FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşması planı deşifre etti! Türkiye’ye karşı Dubai merkezli operasyon | Video

FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşması planı deşifre etti! Türkiye’ye karşı Dubai merkezli operasyon | Video

FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşması planı deşifre etti! Türkiye’ye karşı Dubai merkezli operasyon | Video
31.05.2021 | 09:21

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Türkiye'ye yönelik 2021 yılı Ocak ayından bu yana adım adım ilerleyen siyasi karışıklık planının bugün devreye sokulan operasyonlar ve erken seçim yaygarası ile taçlandırılma çabası FETÖ'cü Emre Uslu'nun konuşmasıyla deşifre oldu. Uslu'nun Türkiye'de 6 aylık bir vadede siyasi değişiklik sinyalleri verdiği ortaya çıktı.

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