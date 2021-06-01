Abdullah Gül'ün, 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra aleyhine çalıştığı ortaya çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında AK Parti'ye ihanet ettiğini kendi ağzı ile itiraf etmişti. Babacan, Millet İttifakı'nın çatı adayı olması için AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde Abdullah Gül ile görüştüğünü söylemişti. Ali Babacan'ın ardından yeni skandalın öznesi bu kez de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

Siyasette ikinci Ali Babacan vakası! imza verdiği tezkere aleyhine kulis yapmış

İMZA VERDİĞİ TEZKERENİN REDDİ YÖNÜNDE KULİS YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

2003'te, dönemin Başbakanı Abdullah Gül, 1 Mart tezkeresine açıktan karşı çıkmamakla birlikte tezkerenin reddi yönünde kulis yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2003'teki Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı.