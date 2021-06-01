Abdullah Gül'ün, 1 Mart tezkeresini önce imzalayıp sonra aleyhine çalıştığı ortaya çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir canlı yayında AK Parti'ye ihanet ettiğini kendi ağzı ile itiraf etmişti. Babacan, Millet İttifakı'nın çatı adayı olması için AK Parti Ankara Milletvekili olduğu dönemde Abdullah Gül ile görüştüğünü söylemişti. Ali Babacan'ın ardından yeni skandalın öznesi bu kez de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.
Siyasette ikinci Ali Babacan vakası! imza verdiği tezkere aleyhine kulis yapmış
İMZA VERDİĞİ TEZKERENİN REDDİ YÖNÜNDE KULİS YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
2003'te, dönemin Başbakanı Abdullah Gül, 1 Mart tezkeresine açıktan karşı çıkmamakla birlikte tezkerenin reddi yönünde kulis yaptığı ortaya çıktı. Bir televizyon programına katılan Siyaset Bilimci Prof. Dr. Mehmet Şahin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 2003'teki Irak tezkeresini önce imzalayıp sonra Meclis'e sevk ettiğini, ardından tezkerenin reddi yönünde çalışma yaptığını anlattı.
"BU TEZKERE MECLİS'E ABDULLAH GÜL'ÜM İMZASIYLA GELDİ"
Şahin, yaptığı açıklamada, "1 Mart tezkeresinin altında kimin imzası olduğunu biliyor musunuz? Dönemin Başbakanı Abdullah Gül'ün imzasıyla Meclis'e geldi bu tezkere." dedi.
Şahin, Abdullah Gül'ün 2003'teki bu tavrına ilişkin "Ali Babacan'ın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip arkasından gidip başkası için çalışmasının bir örneğidir" dedi.İhanet etti köşeye sıkıştı! 'Ahmet Davutoğlu da Ali Babacan'ı yalanlıyor...' Ali Babacan ihaneti itiraf etti! Henüz AK Parti üyesiyken Abdullah Gül için CHP, HDP ve İYİ Parti ile görüşmüş Ali Babacan'a çok sert sözler: Şunu bilsin ihanet eden ihanet bulur