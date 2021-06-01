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Giriş Tarihi: 2.6.2021 00:44 Son Güncelleme: 2.6.2021 00:59

Başkan 'dan '' açıklaması: 'nin eline bırakamayız, bunu çözeceğiz

Başkan Erdoğan'dan 'deniz salyası' açıklaması: İBB'nin eline bırakamayız, bunu çözeceğiz

Başkan Recep Tayyip , TRT özel yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'daki sorununa ilişkin Başkan Erdoğan, "Müsilaj olayı farklı bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz. Bunu 'nin eline bırakamayız." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT özel yayınında, Marmara Denizi'ndeki müsilaj (deniz salyası) sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marmara'ya kıyı belediyelerin bu konuda yapması gereken çok önemli işlerinin olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu konuda bizim de yapmamız gereken işler var. Burada paslaşarak yapacağımız işler olabilir. Sadece burası da değil Ergene... Ergene'nin hep kıyısında CHP'li belediyeler olduğu için oradaki fabrikaların atıklarını engellemiyorlar." dedi.

"BUNU İBB'NİN ELİNE BIRAKAMAYIZ"

Erdoğan, "Müsilaj olayı farklı bir olay. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da üniversitelerle ortak çalışmaya girdi. Bunu çözeceğiz. Bunu İBB'nin eline bırakamayız." dedi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan, Marmara Denizi'nde deniz salyası sorununa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'daki deniz salyası sorunuyla ilgili 4 Haziran'da çalıştay düzenleyecek.

YOL HARİTASI NETLEŞTİ

Alınacak önlemler ve izlenecek yol haritası belirlendi. Marmara Denizi'ne özel koruma eylem planı hazırlama kararı alındı. Eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşacak.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Deniz salyasının nedeni olarak görülen atıklara denetim başladı. Marmara'daki tüm artıma tesisleri denetlenecek, gerekli şartları sağlamayanlara idari yaptırım uygulanacak.

6 HAZİRAN'DA EYLEM PLANI AÇIKLANACAK

4 Haziran'da konuyla ilgili çalıştay düzenlenecek. Denizin kabusu, bütün yönleriyle bilimsel veriler ışığında ele alınacak. Marmara'nın temizlenmesi için belirlenen tarih 6 Haziran. Bakan Kurum, Marmara'ya komşu illerin belediye başkanları ile görüşecek. Çalışmalara bu toplantıda alınacak kararlar yön verecek. Toplantı sonunda Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanacak.

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Başkan Erdoğan'dan 'deniz salyası' açıklaması: İBB'nin eline bırakamayız, bunu çözeceğiz
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