Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

MİLLET İTTİFAKI'NA: PKK'NIN UZANTILARIYLA MI ANAYASA HAZIRLAYACAKSIN?

Millet İttifakı, neyi ne ile yapacak? Kimi kim ile biraraya getirecek? Veya hazırlayacakları bir anayasa metni nasıl ortaya çıakcak? Düşündürücüdür. Çünkü anayasa hazırlıklarında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lılar ve uzantılarıyla mı anayasa metni hazırlayacaksın. Bu milletin anayasasının milli ve yerli bir boyutunun olması şart. Bu millet milli ve yerli bir anayasa ister. Gayri milli değil. Biz bunların yapacğaı çalışmadan rahatsız değiliz. Yapsınlar.

Bir defa Parlamenter demokrası dendiği zaman, bizim için ve milletimiz için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan, sürekli koalisyonlarla iç içe olan dönemleri yaşadık biz. Bu dönemleri yaşayan, bu yüzden AK Parti'yi tek başına iktidara getiren milletimiz oldu. O dönem mevcut sistem yoktu. Halkımız yüzde 34 küsürle bizi parlamentoya gönderdi, tek başımıza iktidar olduk. Karşımızda sadece CHP vardı. CHP ile çalışma yaparken, bizler pozitif kararlar alırken, bütçede başarılı adımlar atarken, süreci huzur içinde işlettik.

Şimdi ise olay çok farklı bir sürece gidiyor. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor. Netice de alamıyor. Bunları yaşadık. Koalisyonlar dönemine geri dönmeyi milletimiz istemiyor. Hakikaten, bizler de milletimizden aldığımız bu vekaletle, kararlı şekilde yaptığımız çalışmalar, altyapı ve üstyapı yatırımlarla, gençliğe verdiğimiz önemle, özellikle eğitim, sağlık ve ulaşımda attığımız adımlarla Türkiye bir değişim ve dönüşüm yaşadı. 26 havalimanı vardı 57'ye çıktı.