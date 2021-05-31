SON DAKİKA HABERİ: 'Salya' sorunu çözülüyor! Bakanlık Marmara Denizi için harekete geçti

Atıklar sonucu oluşan deniz salyası Marmara'yı nefessiz bıraktı, oksijen oranı kritik seviyenin altına düştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorunun çözümü için harekete geçti.
YOL HARİTASI NETLEŞTİ
Alınacak önlemler ve izlenecek yol haritası belirlendi.
Marmara Denizi'ne özel koruma eylem planı hazırlama kararı alındı. Eylem planının ayrıntılarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum paylaşacak.
İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK
Deniz salyasının nedeni olarak görülen atıklara denetim başladı. Marmara'daki tüm artıma tesisleri denetlenecek, gerekli şartları sağlamayanlara idari yaptırım uygulanacak.
6 HAZİRAN'DA EYLEM PLANI AÇIKLANACAK
4 Haziran'da konuyla ilgili çalıştay düzenlenecek. Denizin kabusu, bütün yönleriyle bilimsel veriler ışığında ele alınacak.
Marmara'nın temizlenmesi için belirlenen tarih 6 Haziran. Bakan Kurum, Marmara'ya komşu illerin belediye başkanları ile görüşecek.
Çalışmalara bu toplantıda alınacak kararlar yön verecek. Toplantı sonunda Marmara Denizi Koruma Eylem Planı açıklanacak.
İLERİ ARITMA VE BİYOLOJİK ARITMA
En etkili çözüm olarak azot ve fosfor birikiminin önlenmesi öne çıkıyor. Belediyelerin arıtma tesislerini tam kapasite ile çalıştırması da önemli maddeler arasında. İleri arıtmanın yerine, biyolojik arıtma tesislerinin kurulumu öneriliyor.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, çalıştayla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deniz salyasının (müsilaj) Türkiye'nin denizlerini tehdit eden önemli sorunlardan birisi olduğunu belirterek, Marmara Denizi'nde görülen çevresel soruna "ortak akılla" çözüm üreteceklerini ifade etti.
Küresel ısınma sonucu deniz suyu sıcaklığındaki yükselme, denizdeki durağanlık ve kirliliğin müsilaja yol açan nedenler olarak öne çıktığını kaydeden Kurum, 300 kişilik ekiple Marmara Denizi'nde 91 noktayı, karada da tüm arıtma tesislerini ve kirlilik kaynaklarını denetlediklerini bildirdi.
Çalışmaları yerel yönetimlerle ve üniversitelerle birlikte yürüttüklerini belirten Kurum, bu konuda belediyelere büyük işler düştüğünü vurguladı.
Bakan Kurum, "Çözüme herkesi dahil ederek tüm tarafların katılımıyla 4 Haziran'da 'Marmara Denizi'nde Müsilaj Sorunu ve Çözüm Önerileri' çalıştayımızı yapacağız. 6 Haziran'da da 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.