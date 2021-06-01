SON DAKİKA HABERİ: 'Salya' sorunu çözülüyor! Bakanlık Marmara Denizi için harekete geçti | Video
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Marmara Denizi’nde deniz salyası sorununa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı el atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara'daki deniz salyası sorunuyla ilgili 4 Haziran'da çalıştay düzenleyecek.