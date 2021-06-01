CIA-MOSSAD güdümlü FETÖ taktiği: Hiçbiri tesadüf değil! "Bedelini ödeyecekler..."

FETÖ'NÜN ÇÖKÜŞÜ HIZLANACAK: YENİ OPERASYONLAR GELEBİLİR

Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yakalanması ile ilgili, "Yakalanan teröristin Fetullah Gülen'in akrabası olması, bu kişiyi önemli hale getiriyor. Bu kişinin üzerinde önemli bilgi ve delillerin olacağını gösteriyor. Ben bu açıdan bu operasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlara; örgütün en üst düzey sırları teslim edilir. Böylesi birinin etkisiz hale getirilmesi örgüte yönelik çok kozmik bilgilerin alınabileceğini gösterir. Bu kişinin kullanacağı ifade ve argümanlardan çok yeni delillere ulaşılacak. Yeni operasyonlar peşi-sıra gelebilir. Yakalanan teröristin bilgi ve ifadeleriyle örgütün çöküşü hızlanacak. Örgütün cezaevi ve tabandaki çözülmesi ve psikolojik yıkışını da hızlandıracaktır." dedi.

Başbuğ, FETÖ'nün standart bir terör örgütü olmasının dışında istihbari yönünün de olduğuna vurgu yaparak, "Bu açıdan baktığımızda MİT'in operasyonları çok daha anlam kazanıyor. Biz aynı zamanda FETÖ üzerinden CIA-MOSSAD ile savaşıyoruz." sözlerini kullandı.