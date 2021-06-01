CIA-MOSSAD güdümlü FETÖ taktiği: Hiçbiri tesadüf değil! "Bedelini ödeyecekler..."

Milli İstihbarat Teşkilatı, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve örgütte çok kritik bir pozisyonda bulunan Selahaddin Gülen'i yakalayıp Türkiye'ye getirdi. Örgütün kozmik sırlarına sahip olduğu belirtilen Selahaddin Gülen'in vereceği bilgilerin FETÖ'nün çöküşünü hızlandıracağı belirtiliyor. Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, hem MİT'in başarılı operasyonlarına hem de suç örgütü lideri Sedat Peker'in Türkiye'yi hedef alan kurgu videolarına yönelik çok önemli ifadelerde bulundu.
"YAKALANARAK BU MİLLETİN HUZURUNA GETİRİLECEKLER"
Coşkun Başbuğ, FETÖ üyelerinin MİT'in içinden temizlenmesinin ardından kurumun operasyonel kabiliyetinin arttığına vurgu yaptı. Başbuğ, operasyonların devam edeceğini belirterek, "ABD'nin ve Avrupa'nın iki yüzlülüğüne rağmen, saklayıp korumaya çalıştıkları Fetullah Gülen'den tutun, Sedat Peker gibi vatan hainlerine kadar hepsi tek tek yakalanarak bu milletin huzuruna getirilecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.
CIA-MOSSAD GÜDÜMLÜ FETÖ TAKTİĞİ
Coşkun Başbuğ, suç örgütü lideri Sedat Peker'in kağıttan kaplan görüntüsü verdiğini ve CIA-MOSSAD tarafından kurgulanan bir oyunun parçası olduğunu belirtti. Başbuğ, "Peker'in doğru tanımı artık vatan hainidir. Süleyman Soylu'yu bahane ederek bir tiyatro başlattı. Daha sonra iş MiT tırlarına ve terör örgütü olarak anılan yapılara silah sevkiyatına kadar geldi. Biz bu yalan haberleri FETÖ döneminde gördük. ABD nasıl bir kumpas kurdu? Türkiye'yi terör örgütüne silah götüren bir ülke konumuna sokmak istedi. Bu tiyatro gereği MİT tırlarına operasyon düzenlettirdiler. Fakat; hem yalan ellerinde patladı hem de operasyon ters-yüz oldu." dedi.
"TESADÜF DEĞİL"
Başbuğ, Türkiye'ye yönelik bu kumpası yeniden açmanın CIA taktiği olduğunu kaydederek, amacın ülkede tekrar kaos ve karışıklığa sebebiyet vererek erken seçimi tetiklemek olduğunu belirtti. Başbuğ, "Psikolojik harp ve istihbarat tezgahı birlikte yürüyor. Dolayısı ile Sedat Peker'in Dahlan'ın dizine oturarak profesyonel çekimlerle bu söylemleri bir anda gündeme oturtması tesadüf değil. Boynundaki tasma ile önüne konulan metni okuyor." ifadelerini kullandı.
"MİLLETİN HUZURUNDA BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"
Coşkun Başbuğ, "Sedat Peker'e bir operasyon olur mu? Olursa şaşırmayın. Devlete bu derecede kafa tutan birinin şu ana kadar tarihte bedelini ödemediği hiçbir operasyon ve olay yok. MİT eninde sonunda bu operasyona alet olan kim varsa hepsini tek tek getirip bu milletin huzurunda hesap verdirtecek. İster Dubai'ye ister Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitsin ister başka coğrafyalara kaçsın. Fetullah Gülen de dahil bu millet huzurunda bedelini ödeyerek hesap verecekler" diye konuştu.
FETÖ'NÜN ÇÖKÜŞÜ HIZLANACAK: YENİ OPERASYONLAR GELEBİLİR
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in yakalanması ile ilgili, "Yakalanan teröristin Fetullah Gülen'in akrabası olması, bu kişiyi önemli hale getiriyor. Bu kişinin üzerinde önemli bilgi ve delillerin olacağını gösteriyor. Ben bu açıdan bu operasyonun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlara; örgütün en üst düzey sırları teslim edilir. Böylesi birinin etkisiz hale getirilmesi örgüte yönelik çok kozmik bilgilerin alınabileceğini gösterir. Bu kişinin kullanacağı ifade ve argümanlardan çok yeni delillere ulaşılacak. Yeni operasyonlar peşi-sıra gelebilir. Yakalanan teröristin bilgi ve ifadeleriyle örgütün çöküşü hızlanacak. Örgütün cezaevi ve tabandaki çözülmesi ve psikolojik yıkışını da hızlandıracaktır." dedi.
Başbuğ, FETÖ'nün standart bir terör örgütü olmasının dışında istihbari yönünün de olduğuna vurgu yaparak, "Bu açıdan baktığımızda MİT'in operasyonları çok daha anlam kazanıyor. Biz aynı zamanda FETÖ üzerinden CIA-MOSSAD ile savaşıyoruz." sözlerini kullandı.
"KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL"
MİT'in başarılı operasyonlarına değinen Başbuğ, "FETÖ'ye yönelik (Balkanlardan Avrupaya, Kafkaslardan Afrika'ya kadar) çok geniş bir coğrafyada nefes kesen operasyonlar var. Bunun arka planında MİT'in aylar süren çalışması yatıyor. Teknik takip, insan istihbaratı, operasyonel faaliyetler var. Bu kolay bir süreç değil. Buna rağmen, bugüne kadar çok kritik isimlerin canlı olarak yakalandığına ve Türkiye'ye getirildiğine tanıklık ettik." diye konuştu.
Başbuğ, MİT'in masa başına kilitlenmiş bir yapıda iken hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın getirttiği düzenlemeler hem de FETÖ üyelerinin kurumdan temizlenmesiyle bu zincirin kırıldığını belirterek, "Daha önce istihbari bilgiler Ankara'ya gelmeden ABD, İsrail, Londra, Berlin, Paris'e servis ediliyordu. Almış olduğumuz istihbari bilginin özelliği kalmıyordu. Bu da sahaya olumsuz yansıyordu. Artık devlet de her anlamda ekipman ve diğer olanaklar ile destekliyor. Bu operasyonlar da bu nedenle gündeme geliyor" dedi.
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