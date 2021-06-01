KUZEY MARMARA OTOYOLU

Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz.

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Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.

Bizim inşa edeceğimiz daha çok yolumuz var. Sultan Alparslan'ın bin yıl açtığı yolda, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbu lsurlarına iktiği sancağın gölgesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in öncülüğünde ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.