Son dakika haberleri: Türkiye'de, artan koronavirüs vakalarını kontrol altına almak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulandı. Tam kapanma tedbirleri ile birlikte vaka sayısı 7 binin altına geriledi, 17 Mayıs'tan itibaren kademeli normalleşme sürecine girildi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmenin ardından nasıl bir yol haritası izleneceğini belirlemek için saat 16.00'da toplandı. Kabine Toplantısı'nda, lokanta ve kafelerin masa sınırlamasıyla açılması ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok konu ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Erdoğan, kritik toplantı sonrası tüm Türkiye'nin merakla beklediği kararları açıkladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl maçlar seyircisiz oynandı. İnşallah önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı ümit ediyoruz. Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlere armağan etmesini de şahsım ve milletim adına çok önemli görüyorum. Ayşe Begüm Onbaşı kızımı da arayarak tebrik ettim. Başarılarının devamını diledim. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcuları şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum.
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Pek çok yerde hala inşaatları süren hızlı tren hatlarımızda devreye girdiğinde, Türkiye ulaşımda çığır açacaktır. Deniz yolu taşımacılığında da dev projelşeri ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı açarak bu alanda da çığır açacağız. Ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyrouz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların hayırlı olmasını temenni ediyorum.
KUZEY MARMARA OTOYOLU
Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz.
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Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.
Bizim inşa edeceğimiz daha çok yolumuz var. Sultan Alparslan'ın bin yıl açtığı yolda, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbu lsurlarına iktiği sancağın gölgesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in öncülüğünde ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.
Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında ülke gündeminde başlıklarla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptık. ABD'li iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme konusundaki kararlılığını bildirdik.
Demokraside ve ekononmide Türkiye'nin en önde gelen ülkeler arasındaki seçkin yerine çıkararak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.
BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ BU ASRIN SEMBOL ESERLERİNDEN BİR TANESİDİR
Cuma günü milletimizin 150 yıllık hayali olan Taksim Camii'nin açılış törenindeydik. Şimdiden İstanbul'un en önemli sembollerinden biri haline gelen Taksim Camii, milletimizin İstanbul'un fethinin 568. yıldönümüne bir hediyesi olarak şehrin siluetindeki yerini almıştır. Birileri bu eseri kalkıp da İstanbul'umuz için böyle farklı veyahutta bir sembol olarak görmeyebilir. Sultanahmet'i, Süleymaniye'yi, Eyüp Sultan'ı görebilir. Bunlar bizim için tabii ki sembol eserler. Onlar o asırların sembol eserleriyle işte şu anda bizim de Çamlıca'nın tepesindeki Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden bir tanesidir.
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Bu kule oradaki bütün o çevre pisliğini temizlemek suretiyle buraya dikilmesi 100 civarında radyonun ortak yayın yapabilecek kapasitede olması, oradan tüm İstanbul'u bütün güzelliklerini seyredebilme imkanını vermesi bu devrin sembol eserlerinden bir tanesidir.
Taksim Camii'nde dile getirilen rahatsızlığın gerisinde güçlü Türkiye'nin ayak seslerinden duyulan korku vardır. Demokrasi ve ekonomide Türkiye'yi seçkin yerine çıkartarak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.
Cumartesi günü ise İstanbul'a kazandırılan yeni bir sembol olan Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Çamlıca'nın eski halini bilenler yeni halinin şehrimize kattığı güzelliği çok daha iyi takdir edecektir. İstanbul Boğazı'nın silueti bu bölgede yepyeni çehreye kavuşmuştur.
Fethin 568. yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Okçuluk Müsabakasına katılan sporcularımızın heyecanını video konferans yoluyla paylaştık. İstanbul'un fethinin 600. yıldönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonumuzu şekillendirmek için şimdiden hazırlıklara başlamalıyız.
Fikir talimleriyle, dar ve geniş kapsamlı toplantılarla, siyasi, sosyal ve ekonomik yol haritalarıyla vizyonumuzu şekillendirecek gayretler içine girmeliyiz. Böyle bir vizyonun ne kadar kıymetli olduğunu gayet iyi biliyoruz. Gençlerimize bırakacağımız en büyük mirasın bu vizyon olacağına yürekten inanıyoruz.
İnşallah 1 asır sonra Cumhuriyetimizi gerçek gündemine, asıl rayına oturtmuş olarak ülkeyi gençlerimize emanet edeceğiz.
Yaklaşık 1,5 yıldır bu mevcut salgınla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Yeni müjdeleri içeren salgınla mücadelede milletimizin her kesimine verdiğimiz desteklerin ayrıntılı icmalini sizlerle paylaşmıştık. Hibe ve desteklerin salgın sürecini çok ciddi ekonomik kayıplara, sosyal sıkıntılara, güvenlik tehditlere maruz kalmadan geçirmemizde çok büyük katkısı olmuştur.
EKONOMİDE YÜZDE 7'LİK BÜYÜME
Dünyada her şey güllük gülistanlık da sadece Türkiye'de sıkıntı yaşanıyor gibi hava oluşturmaya çalışanlara verilecek en güzel cevap uluslararası kuruluşların tespitidir. Nüfusu bizimle mukayese edilemeyecek ülkeler üzerinden yöneltilen tenkitlerin gerçekçi ve iyi niyetli olmadığı açıktır.
Ekonomimizin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyerek, Çin'in ardından ikinci sırada yer alması herhalde ekranları başında bizi izleyen milletime bir şeyler ifade ediyor. En dikkat çekici kalem makine ve teçhizat yatırımların yüzde 30,5 gibi artmış olmasıdır.
Bir diğer önemli gelişme kırsal kalkınma yatırımlarında yaşanmaktadır. 925 ekonomik yatırımı, projesine 888 milyon lira, 2 bin 531 altyapı projesine 196 milyon lira hibe desteği verdik. 10 bin ilave istihdama karşılık gelen 3 bin 456 projeyle 1.1 milyar lirası hibe, 2.3 milyar liralık yatırıma kavuşmuştur. Çiftçilerimize sulama sistemlerini modernleştirmesi için 150 milyon lira hibe vereceğiz.
İnşallah önümüzdeki günlerde enerji konusunda yeni sevindirici haberleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Aşı çalışmalarında dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Kendisi henüz aşı üretmediği halde başarmış bir ülkeyiz. İnşallah kendi aşımıza yıl bitmeden kavuşmuş olacağız. Haziran ayı tam manasıyla aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları tamamına kadar zorlayacağız.
Türkiye'nin salgınla mücadelesinin gelişmiş ülkelerin gerisinde değil onların ilerisinde olduğunu akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir.
Son 6 ayda işyerleri ancak 1,5 ay işyerleri olan esnaflarımız olduğunu biliyoruz. Sokağa çıkma sınırlamaların pek çok kişi kurumun üzerinde yol açtığı olumsuzluğu biliyoruz.
KORONAVİRÜS SALGINI
Son Kabine Toplantısı'nın ardından milletimize verdiğimiz desteklerin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. 661 milyar lirayı bulan hibe desteği sağladık.
Aşı çalışmalarında da ilk 10 ülke arasındayız. İnşaallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşacağız. Haziran ayında yoğun bir aşı programı uygulayacağız.
Bütün bunları söylerken elbette, gerçeklere gözlerimizi kapatmıyoruz. Son 6 ayda sadece 1,5 ay açık kalan esnafımızın olduğunu biliyorouz. Paket servis gibi ciddi sınırlamalarla hizmet veren esnafımızın da olduğunu biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın pek çok psikolojik sorunun eşiğine geldiğini biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkelade bunaldığını biliyoruz. İnsanlarımızı yaz ayı ile birlikte evde tutmanın zor olduğunu biliyoruz.
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Yine bu süreçte, kafa karıştırıcı açıklamaları ile milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların da olduğunu biliyoruz.
Salgının başladığı günden beri, açılma kapanma kararlarının ardı arkasına gelmesinin sebebi, bu müsibetin ülkemiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Kademeli normalleşme adımlarıyla vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın, önemli ölçüde sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığını gösterdi.
ALINAN YENİ KARARLAR
- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
- Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
- Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
- Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.
- Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
- Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.