SON DAKİKA

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı açıklamaları;

Cumartesi günü ise Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Büyük Çamlıca Camii'nin arıdndan kulenin de hizmete girmesiyle İstanbul Boğazı'nın silüeti yepyeni bir çehreye kavuşmuştur. Aynı akşam fethin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'na mesaj gönderdim. Burada gençlere bir mesaj verdim. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiyse, 2053 hedeflerimizi için hemen kollarımızı sıvamamız gerektiğini bilmeliyiz. Gençlerimize bırakacak en büyük mirasın bu vizyon olacağını biliyoruz. İnşaallah bir asır sonra, Cumhuriyetimizi gerçek rayına oturtmuş bir şekilde gençlerimize emanet edeceğiz.

KORONAVİRÜS SALGINI

Son Kabine Toplantısı'nın ardından milletimize verdiğimiz desteklerin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. 661 milyar lirayı bulan hibe desteği sağladık.

Aşı çalışmalarında da ilk 10 ülke arasındayız. İnşaallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşacağız. Haziran ayında yoğun bir aşı programı uygulayacağız.

Bütün bunları söylerken elbette, gerçeklere gözlerimizi kapatmıyoruz. Son 6 ayda sadece 1,5 ay açık kalan esnafımızın olduğunu biliyorouz. Paket servis gibi ciddi sınırlamalarla hizmet veren esnafımızın da olduğunu biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın pek çok psikolojik sorunun eşiğine geldiğini biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkelade bunaldığını biliyoruz. İnsanlarımızı yaz ayı ile birlikte evde tutmanın zor olduğunu biliyoruz.

Yine bu süreçte, kafa karıştırıcı açıklamaları ile milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların da olduğunu biliyoruz.

Salgının başladığı günden beri, açılma kapanma kararlarının ardı arkasına gelmesinin sebebi, bu müsibetin ülkemiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Kademeli normalleşme adımlarıyla vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın, önemli ölçüde sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığını söyledi.