SON DAKİKA

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan kabine toplantısı sonrası yeni normalleşme kararlarını açıklıyor. Restoranlar, kafeler, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi uygulanan tüm kısıtlamaların akıbeti bu açıklama ile netlik kazanacak. Millyonlar yeni normalleşme kararlarını bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, kademeli normalleşmenin ardından nasıl bir yol haritası izleneceğini belirlemek için saat 16.00'da toplanmıştı. Sona eren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme kararlarını açıklamaya başladı.
ALINAN YENİ KARARLAR
- Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 atrasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile Pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.
Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.
Restoran lokanta gibi yerler sabah 7 ile akşam 21.00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24.00'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis.
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletlemelrr, sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında pazar günü hariç çalışabilecektir.
DÜğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.
2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecek.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı açıklamaları;
Cumartesi günü ise Çamlıca Kulesi'nin açılışını yaptık. Büyük Çamlıca Camii'nin arıdndan kulenin de hizmete girmesiyle İstanbul Boğazı'nın silüeti yepyeni bir çehreye kavuşmuştur. Aynı akşam fethin 568. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları'na mesaj gönderdim. Burada gençlere bir mesaj verdim. Bizim 2023 hedeflerimizi ilk ifade etmemizin üzerinden 10 yıl geçtiyse, 2053 hedeflerimizi için hemen kollarımızı sıvamamız gerektiğini bilmeliyiz. Gençlerimize bırakacak en büyük mirasın bu vizyon olacağını biliyoruz. İnşaallah bir asır sonra, Cumhuriyetimizi gerçek rayına oturtmuş bir şekilde gençlerimize emanet edeceğiz.
KORONAVİRÜS SALGINI
Son Kabine Toplantısı'nın ardından milletimize verdiğimiz desteklerin ayrıntılarını sizlerle paylaşmıştık. 661 milyar lirayı bulan hibe desteği sağladık.
Aşı çalışmalarında da ilk 10 ülke arasındayız. İnşaallah kendi aşımıza da yıl bitmeden kavuşacağız. Haziran ayında yoğun bir aşı programı uygulayacağız.
Bütün bunları söylerken elbette, gerçeklere gözlerimizi kapatmıyoruz. Son 6 ayda sadece 1,5 ay açık kalan esnafımızın olduğunu biliyorouz. Paket servis gibi ciddi sınırlamalarla hizmet veren esnafımızın da olduğunu biliyoruz. Okula gidemeyen evlatlarımızın pek çok psikolojik sorunun eşiğine geldiğini biliyoruz. Milletimizin bu süreçte fevkelade bunaldığını biliyoruz. İnsanlarımızı yaz ayı ile birlikte evde tutmanın zor olduğunu biliyoruz.
Yine bu süreçte, kafa karıştırıcı açıklamaları ile milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışanların da olduğunu biliyoruz.
Salgının başladığı günden beri, açılma kapanma kararlarının ardı arkasına gelmesinin sebebi, bu müsibetin ülkemiz üzerindeki etkilerini azaltmaktır. Kademeli normalleşme adımlarıyla vaka ve ölüm sayılarındaki azalmanın, önemli ölçüde sürüyor olması, tedbirlerin amacına ulaştığını söyledi.
Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında ülke gündeminde başlıklarla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptık. ABD'li iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme konusundaki kararlılığını bildirdik.
Büyük Çamlıca Camii bu asrın sembol eserlerinden birisidir.
Demokraside ve ekononmide Türkiye'nin en önde gelen ülkeler arasındaki seçkin yerine çıkararak milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.
KUZEY MARMARA OTOYOLU
Önceki hafta son Cuma ülkemizin en önemli ulaştırma projelerinden olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun son bölümünün açılış törenini gerçekleştirdik. Habipler-Hasdal kavşakları arasındaki kısımlarıyla birlikte 400 kilometrelik otoyolumuzu hizmete almış bulunuyoruz.
Bu otoyol İstanbul ve Marmara bölgesiyle birlikte tüm Türkiye'nin projesidir. Edirne'den 1200 kilometre boyunca hiçbir engele, ışığa, yerleşim yerine girmeden Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz seyahat edebilecektir.
Bizim inşa edeceğimiz daha çok yolumuz var. Sultan Alparslan'ın bin yıl açtığı yolda, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbu lsurlarına iktiği sancağın gölgesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in öncülüğünde ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.