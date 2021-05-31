SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı A Haber canlı izle

Son dakika haberleri... Normallşeme nasıl olacak? Başkan Erdoğan, normalleşe gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası alınan Kabine Toplantısı kararlarını canlı ayyaında açıklayacak. Başkan Erdoğan Normalleşme gündemi ile toplanan Kabine Toplantısı kararları, Başkan Erdoğan'ın açıklamaalrı canlı yayın A Haber izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...

BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI A HABER CANLI YAYIN İZLE