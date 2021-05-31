SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklaması! Kabine Toplantısı A Haber canlı izle
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:32
03:23
Melih Altınok | Sedat Avni kabak tadı verdi 31.05.2021 | 15:47
06:02
Hilal Kaplan | Can Dündar’ın şahidi Sedat Peker 31.05.2021 | 14:46
05:37
Yavuz Donat | Heykeli dikilecek adam... Öldü 31.05.2021 | 14:44
05:33
04:38
Hasan Basri Yalçın | Seçim istemek ve siyasi ciddiyetsizlik 31.05.2021 | 13:13
03:00
Haşmet Babaoğlu | Bu işin sonu nereye gider? 31.05.2021 | 11:51
02:12
00:42
04:38
04:34
10:39
05:02
MSB'den açıklama. 1162 terörist etkisiz hale getirildi | Video 30.05.2021 | 12:15
00:34
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da | Video 30.05.2021 | 12:12
02:24
"CHP'liyim ama gördüğümü söylerim. Vallahi çok güzel oldu" | Video 29.05.2021 | 21:50
07:53
05:27
Başkan Erdoğan Fetih Kupası programına videolu mesajla katıldı | Video 29.05.2021 | 21:22
00:34
Ayasofya Camii semalarında ve Galata Kulesi'nde 'fetih' şöleni | Video 29.05.2021 | 20:11
00:54
Son dakika haberleri... Normallşeme nasıl olacak? Başkan Erdoğan, normalleşe gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sonrası alınan Kabine Toplantısı kararlarını canlı ayyaında açıklayacak. Başkan Erdoğan Normalleşme gündemi ile toplanan Kabine Toplantısı kararları, Başkan Erdoğan'ın açıklamaalrı canlı yayın A Haber izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız...
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI A HABER CANLI YAYIN İZLE