Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç'tan dikkat çeken açıklama! Derin Amerika lokomotifi genişliyor! Hedef kontrollü kaos...

Türkiye'de seçimlerin 2023'te yapılacağı defaatle bildirilmesine rağmen muhalefetin erken seçim dayatması sürüyor. Bunun yanı sıra Millet İttifakı ortakları İYİ Parti ve CHP kanadından özellikle de genel başkanlar düzeyinde tahrik ve provokasyon kokan açıklamalar geliyor. Organize suç örgütleri, kirli muhalefet anlayışına katılan son halka oldu. Tüm bu gelişmeleri, Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç A Haber'de değerlendirdi. Erandaç, 'Erdoğan'ı devireceğiz' diyen ABD'nin strateji değiştirdiğini belirtti, "Kutuplaştır, çarpıştır, yeni modelleri budur." dedi. Yurt dışından yayınlanan videolarla Türkiye gündemini rehin alma, iktidarı açıktan hedef haline getirme operasyonuna da dikkat çeken Erandaç, 'Omerta kuralı'na dikkat çekti, "Bir mafya lideri ciddi güven almadan, hayatını güven etmeden konuşamaz." ifadelerini kullandı.

"AMERİKA, PSİKOLOJİK HARP TEKNİKLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ"

Takvim Gazetesi Yazarı Erandaç, "Büyük resmi ortaya koyarak bakalım' diyerek, muhalefet, ABD, BAE, İsrail, mafya işbirliğine dikkat çekti.

Erandaç şöyle konuştu:

Kişiler üzerinden ve de güncel olaylar üzerinden yapılan değerlendirmeler önemli değil. Önemli olan strateji. Strateji ne? 14 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile buluşacak. Buluşmadan önce son günlerdeki tırmanış bununla pararleldir. Biden, derin ABD'nin 45 yıldır kılcallarında yer almış bir isim, küreselcilerin adamı. ABD psikolojik harp tekniklerinde ocak ayından itibaren çok önemli değişiklikler yaptı. CIA'ın başına bir suikast uzmanını getirdi. Bunu buraya getirmesi bile yeni dönemde neler olacağını başlı başına gösteriyor.

"DERİN AMERİKA LOKOMOTİFİ KURDULAR, CHP, İYİ PARTİ, BABACAN, DAVUTOĞLU..."

Erandaç, Biden'ın 'Erdoğan'ı devireceğiz' diyerek muhalefet ile birlikte hareket etmesine vurgu yaptı. Erandaç, Millet İttifakı yapısının yüzde 50+1 için özellikle dizayn edildiğini belirtti, şu ifadeleri kullandı:

Tayyip Bey'i, Biden devireceğini söyledi. Zaten bunu biliyoruz. Demokrat Parti'nin içindeki senatörler, CIA, Pentagon bu olayların içinde... Şimdi bunu uygulamaya başladılar. Muhalefete sufleler verdiler. CHP'nin omurgası üzerinde bir araya getirilen Millet İttifakı, yüzde 50+1'e göre şekillendi. Çünkü yüzde 50+1'e CHP'yi tek başına getiremiyorlar. Bir lokomotif var, derin Amerika lokomotifi. Arkaya vagonları koydular. Vagonları doldurmaya başladılar. CHP'yi, İYİ Parti'yi, HDP'yi, AK Parti içindeki fitne hareketinden Babacan'ı Davutoğlu'nu, Abdullah Gül'ü vagonlara doldurdular. Bu vagonları daha genişletmeye yönelik çalışıyorlar. Kutuplaştır, çarpıştır, yeni modelleri budur.

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"KRİTİK CÜMLELER İLE TAHRİĞİ ARTIRIP, TANSİYONU YÜKSELTİYORLAR"

Erandaç, muhalefet liderlerinin halkın arasına ziyaret amacıyla girdiğini, kritik ifadelerle tahriği artırdığını, tansiyonu yükselterek kontrollü kaos yaratmaya çalıştıklarını söyledi.

Erandaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bundan bir ay önce CIA bir değişiklik yaptı. Rusya ve Çin düşman pozisyonundan çıkarıldı, rakip pozisyonuna sokuldu. Psikolojik tekniklerde sosyolojik tabana yönelme, Türkiye'de bunun üzerinde yoğun şekilde çalışıyorlar. Türkiye'yi sıkıntıya sokacakları konular var. Mezhepsel var, etnik var, ideolojik var. Yepyeni bir model koydular, Facebook var. 2.5 milyar gençlik buradan yönlendiriliyor. 2023 seçimlerine yönelik bir proje yürütülüyor. Son olarak beşinci kol olarak mafyayı da soktular. Bunların ordu içinde cuntaları kalmadı. FETÖ aparatları kalmadı. Bunların şu anda yapacakları toplumsal hareketler. Boğaziçi içinde nasıl gençler üzerinden bir hareketi başlattılar ve halen devam ettiriyorlar. Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti halkın içine katılarak, güya ziyaret ederken tahrik operasyonlarını yürütüyorlar. Kritik cümleler kullanıyorlar, tahriği artırıyor, tansiyonu yükseltiyorlar. Pandeminin de meydana getirdiği olayları kaşıyorlar. Şimdi bunun tipik ismi sen de biliyorsun, kontrollü kaostur.

"OMERTA YASASI VARDIR, CAN GÜVENLİĞİ OLMADAN KONUŞMAZLAR"

ABD, muhalefet, İsrail, BAE halkasına son olarak eklenen mafya zincirini anımsatan Erandaç şu ifadeleri kullandı:

Kaosun 2 hedefi vardır. Belli sokak hareketleri ile iktidarın değiştirilmesi. İkincisi ise darbeler ile iktidarın devrilmesidir. Biden dedi ki, darbe ile yapmayacağız, seçimle devireceğiz. Devirmeyecekler. Sosyal hareketlerle, FETÖ, DHKP/C'yi uyandırarak hareket ediyorlar. Şimdi bu mafya reisini hazırlamışlar. Bu mafya reisine çok dikkatli bakalım. Karadağ, Arnavutluk oradan Fas'a geçmiş. Fas, CIA'in en önemli karargahlarından biridir. Fas üzerinden organize edilmiş. Fas üzerinde etkili olan bir diğer istihbarat örgütü Mossad'dır. Mossad, burada avlamış, devşirmiş. Omerta yasası vardır. Bir mafya lideri ciddi güven almadan, hayatını güven etmeden konuşamaz. Türkiye'ye dönme ihtimalini kaybetmiş, sürekli takip ediliyordu, Türk İstihbaratı peşindeydi.

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"2 MAYIS'TA BAŞLADI, 14 HAZİRAN'A YÖNELİK..."

Başkan Erdoğan'ın, Biden ile 14 Haziran'da yapacağı ilk zirve öncesi bu gündemin kasıtlı oluşturulduğu, Türkiye'nin görüşmeden güçlenerek dönmesinin engellenmeye çalışıldığını söyleyen Erandaç, sözlerini şöyle toparladı:

2 Mayıs'ta başlattılar, 14 Haziran'a yönelik masaya Cumhurbaşkanımız çok önemli bir toplantıya gidiyor, çok önemli bir kavşak. ABD ve Batı hata yaparsa dünyanın dengesi değişecek. Türkiye artık çok önemli bir bölgesel güç. Savunma Sanayii'nde müthiş hamleler var. Bu Türkiye'yi durduramazlar, bunun içinde yepyeni olaylar ile beşinci kol, devşirdikleri adamlar, sufle verdikleri muhalefet ile yürüyorlar. Erken seçim dedikodusu ile çok süratli hareket ediyorlar. Doğrudan doğruya erken seçim lafları oligarşik bürokrasiyi tahrik etmedir. Seçim geliyor diye memurların saflaşmasını sağlamaya yöneliktir. Biz bunların ciğerini biliyoruz. Seçimlere kadar devam edecektir bu durum...

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