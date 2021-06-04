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Giriş Tarihi: 4.6.2021 11:08 Son Güncelleme: 4.6.2021 12:00

Tavan arasından çıkan ajanda şok etti: ’nın sözde yargılama notları bulundu!

Özgür CEBE Özgür CEBE
Tavan arasından çıkan ajanda şok etti: KCK’nın sözde yargılama notları bulundu!

Cumhuriyet Başsavcısı ’un koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır’da terör örgütü PKK’yla irtibatlı binaya yapılan baskında tavan arasına gizlenen bir ajanda ele geçirildi. Ajandadaki şifreli notların çözümü yapılınca ’nın yargılama yapan sözde Adalet Divanı üyelerinin kendilerine başvuru yapan kişilerin isim listesi bulundu. Şafak operasyonuyla ev ve işyerlerine düzenlenen baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da Mezopotamya Bilgi Evi'nin asma tavanına saklanan bir ajanda polis tarafından ele geçirildi. Terörle Mücadele Şubesinde çözümü yapılan ajandadaki rakam ve harf gruplarından oluşan şifreli notların incelenmesinde, ajanda da ismi geçen bazı kişilerin KCK'nın sözde Mahalle Meclisleri ile Adalet Divanında sözde yargılama yapanlar oldukları saptandı. Aynı ajanda da ihtilaf yaşayan, sorunları olan çok sayıda kişinin de bu sözde Meclise başvuru yaparak yargılama sonucu karar vermelerini istedikleri belirlendi.

Ajanda içindeki bilgilere göre, KCK'nın sözde sözleşmesinde, deşifre edilen bu yapılanmanın yerleşim yerinin büyüklüğüne göre özgür toplum meclisi tarafından seçilen yeterli sayıda üyeden oluştuğu, söz konusu şehir, kasaba veya mahallede halkın sözde demokratik işlerini yürüten organı olduğu kaydedildi. Ajanda içindeki notlarda mahalle meclislerinin başvuru listesinde bulunan 22 kişinin kimlik bilgileri tespit edilince bu sabah saat 05.00'te ev ve işyerlerine şafak operasyonu yapıldı. 17 kişi yakalanırken, 5 kişi ise aranıyor.

Yakalanan zanlıların ikametlerinde çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanda ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor.

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Tavan arasından çıkan ajanda şok etti: KCK’nın sözde yargılama notları bulundu!
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