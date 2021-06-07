Son dakika haberi: 1 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Hubei bölgesinin başkenti konumunda olan Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsle mücadele 19 aydır devam ediyor. Koronavirüsün Türkiye'de görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren pandemiyle mücadelede büyük bir çaba sarfedildi. Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamalarının hız kazanmasıyla vaka sayılarının düşmesi, kısa süre içinde de maskesiz hayata dönülmesi planlanıyor. Aşı uygulamaları devam ederken sabah.com.tr uzun süredir konuşulan üçüncü doz aşı uygulamalarıyla ilgili özel bilgilere ulaştı. Edinilen bilgilere göre, 13 Ocak 2021'de Fahrettin Koca önderliğinde koronavirüs aşılarını olan sağlık çalışanlarının üçüncü doz aşı olacağı öğrenildi.