Başkan Erdoğan'da Hayvan Hakları Yasası talimatı!





Cinsi tükenen ve kasten bir canlının cinsini tüketene 2 yıldan 5 yıla kadar, hayvan dövüştürenlere ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Toplantıda, bu cezaların 'erteleme' olmaksızın uygulanması yönünde öneri de gündeme geldi. Konuyla ilgili infaz yasasında yapılabilecek değişiklikler masaya yatırılacak.