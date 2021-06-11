CHP'li Başkan Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz skandalında ikinci perde





Olayın ilk yaşandığı tarihin gün-ay-yıl olarak belirlenip, bu tarihte hangi numarayı kullandığı ve şüphelilerin hangi numaradan aradığının sorulması, olayın ilk yaşandığı tarih ve sonraki zaman aralığında şüphelilerin kullandığı telefon numaralarının UYAP kaydı ve benzeri yollarla tespit edilmesini istedi.