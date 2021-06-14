Son dakika haberi: Heyetler arası görüşme sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında NATO Karargahı'nda gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmenin sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

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"Kıymetli basın mensupları, saygı değer misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. NATO Zirvesi vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum.

Yaptığımız görüşmelerin tüm insanlık için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Köklü değişimlerin bir dönemden geçiyoruz. Bölgesel aktörlerin karar alma sürecindeki etkisi ve ağırlığı günden güne artıyor. Son 1,5 yıldır insanlığın gündemini belirleyen koronavirüs salgını bu süreci hızlandırdı. Bu salgın, küresel sistemdeki yapılsa sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Salgının yansımalarını ekonomiden, ticarete, toplumsal güvenliğe kadar salgının artçı sarsıntılarına şahit oluyoruz.

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