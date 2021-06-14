Video Haber Başkan Erdoğan: Biden ile yararlı ve samimi bir görüşme oldu | Video

Başkan Erdoğan: Biden ile yararlı ve samimi bir görüşme oldu | Video

Başkan Erdoğan: Biden ile yararlı ve samimi bir görüşme oldu | Video
14.06.2021 | 21:14

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Son dakika haberleri: NATO Liderler Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Heyetler arası görüşmenin sona ermesinin ardından Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

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