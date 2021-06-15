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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:06 Son Güncelleme: 15.6.2021 16:21

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Aliyev Suşa beyannamesini imzaladı!

Son dakika: Başkan Erdoğan ve Aliyev Suşa beyannamesini imzaladı!

Son dakika bilgisine göre Başkan , Cumhurbaşkanı Aliyev ile 'da ortak basın toplantısı düzenliyor. Suşa Beyannamesi imzalanıyor... Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum" dedi. Aliyev, Suşa Beyannamesi'nin yeni işbirliklerinin teminatı olduğunu belirtti.

Başkan , Cumhurbaşkanı Aliyev ile 'da ortak basın toplantısı düzenliyor. İki ülke arasında Suşa Beyannamesi imzalandı.

ALİYEV: YENİ İŞ BİRLİKLERİNİN TEMİNATI

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum" dedi. Aliyev, Suşa Beyannamesi'nin yeni işbirliklerinin teminatı olduğunu belirtti.

Aliyev, savunma alanında yeni işbirlikleri olacağını belirtti. Suşa'dan verilen esajalrın tüm dünyada ses getireceğini söyledi.

Aliyev şunları söyledi: Suşa'da dalgalanan iki bayrak akrdeşliğimizin teminatıdır.

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Son dakika: Başkan Erdoğan ve Aliyev Suşa beyannamesini imzaladı!
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