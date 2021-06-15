Başkan Erdoğan ve Aliyev Şuşa beyannamesini imzaladı!
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında Şuşa Beyannamesi imzalandı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Karabağ'ın sahiplerinin eline geçtiğini beliterek "Verdiğimiz sözü yerine getirmiş bulunuyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak Şuşa’ya en kısa sürede Başkonsolosluk açmayı planlıyoruz" müjdesini de verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum" derken Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni işbirliklerinin teminatı olduğunu belirtti.