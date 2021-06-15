Şuşa Beyannamesi nedir? İşte Başkan Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Aliyev'in imzaladığı Şuşa Beyannamesi'nin maddeleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da ortak basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında Şuşa Beyannamesi imzalandı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada Karabağ'ın sahiplerinin eline geçtiğini belirterek "Verdiğimiz sözü yerine getirmiş bulunuyoruz" dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye olarak Şuşa’ya en kısa sürede Başkonsolosluk açmayı planlıyoruz" müjdesini de verdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de "Azerbaycan halkı adına Başkan Erdoğan'ı Suşa'dan selamlıyorum" derken Şuşa Beyannamesi'nin Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni iş birliklerinin teminatı olduğunu belirtti.