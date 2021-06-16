Oğuzhan Asiltürk sabah.com.tr'ye konuştu: Karamollaoğlu'nun nasıl haberi yoktu

SAADET PARTİSİ 'CUMHUR İTTİFAKI'NA MI KATILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmişti. Daha sonra Külliye'de de ağırlamıştı. Asiltürk-Erdoğan zirvesi sonrası, 'Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılacak' iddiası siyaset gündeminde yoğun şekilde tartışılmıştı.

Asiltürk, 'Saadet Partisi, Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Sizin böyle bir talebiniz var mı?' sorusuna, "Şu an için seçim dönemi değil. Seçim yaklaştığında bu konular görüşülür. Şimdiden görünen iki taraf olacak. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta ise Millet İttifakı. Seçim dönemi geldiğinde iki tarafla da konuşulur. 'Saadet Partisi olarak şunları istiyoruz. Şöyle bir Meclis görmek istiyoruz' deriz. İki tarafın teklifleri de değerlendirilir ve bir karar verilir. Bu tek başına bir kişi istiyor diye alınacak bir karar da değildir. Parti içi yönetim mekanizmaları var, Yüksek İstişare Kurulu var. Hep birlikte bir değerlendirme yapılır ve parti için doğru olan karar verilir" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk dün akşam saatlerinde kişisel sosyal medya hesabı üzerinden 53 paylaşımda bulundu.

"Bir siyasi partinin başarılı olması için, inandığı gerçeklere hizmet etmesi gerekir. Bundan dolayı bizim öncelikli hedefimiz, toplumu ahlâki ve mânevi değerlere yönlendirmeye çalışması olmalıdır" diyen Asiltürk, "Elbette toplumun maddî ihtiyaçlarını da dikkate alacağız. Ancak bunu yaparken Partiyi sâdece toplumun karnını doyurmaya çalışan bir parti gibi göstermekten de kaçınacağız" ifadelerini kullandı.

"Millî Görüşün partisini, diğer partilerden ayıran en önemli yönü, ahlâki ve mânevi değerlere bağlılığını ön planda tutmasıdır" diye devam eden Asiltürk, şunları belirtti:

* Buna dikkat etmezsek Erbakan hocamızın ifâdesiyle önce diğer partilerden biri gibi olur, sonra da yok oluruz.

* Şunu unutmamalıyız: Bize oy verecek olanlar, maddî imkânlar elde etmek için yanımıza gelenler değil, inancımıza saygılı olanlardır.

* İnşallah, önümüzdeki kongrede alacağımız kararlarla, Saadet Partimiz, kuruluşundaki değerleri savunur hâle gelir.