FETÖ’cü Ali Katırcıoğlu’nun oyununu mahkeme bozdu





Gerekçeli kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre terör örgütünü fonlamada kullanılan bir şirketin, başkasının üzerinde bulunsa bile el koyma işlemi yapılabileceği vurgulandı. Yurtdışına kaçan Ali Katırcıoğlu'nun da kızı, damadı ve başka kişiler üzerine yaptığı Akasya ve Aksan isimli madencilik, enerji ve yapı şirketlerinin asıl sahiplerinin kendisi olduğu vurgulandı.