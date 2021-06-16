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Giriş Tarihi: 16.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 16.6.2021 07:07

FETÖ’cü ’nun oyununu mahkeme bozdu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
FETÖ’cü Ali Katırcıoğlu’nun oyununu mahkeme bozdu

bünyesindeki Katırcıoğlu şirketlerinin ortaklarına açılan davada mahkeme heyeti gerekçeli kararını yazdı. FETÖ’nün en önemli finansörlerinden olan ve "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan firari işadamı 'nun, şirketlerini başkalarının üzerine yapması işe yaramadı

'nün (FETÖ) en büyük finans kaynağı bünyesindeki Katırcıoğlu şirketlerinin ortaklarına açılan davada mahkeme heyeti gerekçeli kararını yazdı. Örgütün en önemli finansörlerinden olan ve "Kervancı Ali" lakabıyla tanınan firari işadamı 'nun, şirketlerini başkalarının üzerine yapması işe yaramadı.



Gerekçeli kararda, Ceza Muhakemesi Kanunu'na (CMK) göre terör örgütünü fonlamada kullanılan bir şirketin, başkasının üzerinde bulunsa bile el koyma işlemi yapılabileceği vurgulandı. Yurtdışına kaçan Ali Katırcıoğlu'nun da kızı, damadı ve başka kişiler üzerine yaptığı Akasya ve Aksan isimli madencilik, enerji ve yapı şirketlerinin asıl sahiplerinin kendisi olduğu vurgulandı.



Mahkeme heyeti, Pensilvanya arazisini de satın alıp elebaşı 'e hediye eden, 'da örgüt merkezi inşa eden Katırcıoğlu'nun başkaları üzerine yaptığı 3 şirkete CMK'nın 128. maddesine göre el konulduğunu kaydetti. Katırcıoğlu firari olarak aranırken, holding bünyesindeki Akasya ve Aksan isimli madencilik, enerji ve yapı şirketlerinin 8 ortağına dava açılmıştı.



Yargılamayı yapan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ali Katırcıoğlu'nun damadı Mehmet Demircan'a "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, kızı Fatma Nuray Demircan ve bir şirket ortağına "FETÖ'ye yardım" suçundan 3 yıl 1.5 ay hapis cezası vermiş, 5 sanık ise beraat etmişti. Mahkeme heyeti, bu sanıkların ortağı olduğu 3 şirkete de el konulması kararı vermişti.



ELEBAŞINA ARAZİYİ VERDİ
Kararda, FETÖ elebaşısı Gülen'in kaldığı 'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan 400 dönümlük çiftlik arazisinin de el konulan şirketler üzerinden satın alınarak Golden Generation Workship Retr isimli kuruluşa bedelsiz bağışlandığı da belirtildi.

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