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Giriş Tarihi: 18.6.2021 22:13 Son Güncelleme: 18.6.2021 23:01

CHP'li Özel'in skandal 'Vampir' açıklamasına tepki yağıyor

SABAH İNTERNET
CHP'li Özel'in skandal 'Vampir' açıklamasına tepki yağıyor

Hafta başında 'de gerçekleştirilen Zirvesi'ne katılan Başkan burada diplomatik temaslarda bulundu. ABD Başkanı ile görüşen Başkan Erdoğan, tercüman olarak Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab'ı görevlendirirken, CHP Grup Başkanvekili katıldığı bir televizyon programında, "Sembol isimleri kritik görevlere getirerek vampir gibi ülkenin kanını emdirerek Cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan" ifadelerine yer verdi. Özel'in bu ifadeleri ise herkesin tepkisini çekti. Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Gencecik bir kıza "vampir" yakıştırması yapan kafa... Dertleri bize had bildirememek, susturamamak, görünmez kılamamak... CHP çok "değişmiş" gerçekten!" dedi.

Hafta başında tüm dünyanın gözü 'nın başkenti 'de düzenlenen Zirvesi'ndeydi. Zirveye Başkan da katılırken, Erdoğan burada üst düzey temaslarda bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN İLE BİDEN NATO ZİRVESİ'NDE GÖRÜŞTÜ

Zirvenin en dikkat çeken görüşmelerinden biri ise ABD Başkanı ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmeydi. Tüm dünya iki lider arasındaki görüşmeden çıkacak sonuçları merak ederken, Biden ve Erdoğan yaptıkları açıklamalarda yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN TERCÜMAN OLARAK FATMA GÜLHAM ABUSHANAB'I GÖREVLENDİRDİ

Başkan Erdoğan, Biden ile yaptığı görüşmede tercüman olarak Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab' görevlendirdi.

CHP’li Özel başörtülü tercümana ‘vampir’ dedi | Video

ÖZEL'DEN SKANDAL 'VAMPİR' AÇIKLAMASI

CHP'li konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise skandal ifadelere yer verdi. Katıldığı bir televizyon programında değerlendirmelerde bulunan Özel, "Cumhuriyetin değerlerine taban tabana zıt. Bazı sembol isimleri vampir gibi hepimizin vergilerinden cumhuriyetin kasasına çökmüşler, vampir gibi kan emiyorlar. Bu da bir tür sistem ile hesaplaşma belli isimleri taltif etme falan, işte bak geçmişte şu işte Ayasofya imamının ailesi, geçmişte işte başörtüsü meselesinin sembol isimlerinden bir tanesi bunları son derece kritik görevlere getirip bir de vampir gibi ülkenin kanını emdirerek cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata da kapılıyor insan" dedi.

"KADIN HAKLARI DİYE GECE GÜNDÜZ YATIP KALKANLAR, ORADA BAŞÖRTÜLÜ KIZIMIZIN OLMASINI KALDIRAMADILAR"

Özel'in kullandığı skandal ifadeler ise herkesin eleştirisini aldı. A Haber'de yayınlanan 'Memleket Meselesi' programına katılan AK Parti Kayseri Milletvekili Av. Hülya Atçı Nergis yaptığı açıklamalarda, "Kadın hakları diye gece gündüz yatıp kalkan, kadına şiddet var ortadan kaldırılsın, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasın diye her gün bağıranlar oradan başörtülü bir genç kızımızın olmasını kaldıramadılar" dedi.

"BUNLARIN YAPTIĞI ŞİDDET DEĞİL Mİ?"

Açıklamalarına devam eden Nergis, "Bu çifte standart neyin nesi? Başörtülü bayan, bayan değil mi? Bunların yaptığı şiddet değil mi, şiddet uygulayandan ne farkı var? 'yı Meclis'ten çıkaran zihniyetle aynı zihniyet bu. MKYK'da başörtülü bir bayanı bulundurmak yetmiyor. Toplumun milli manevi değerlerine sırtınızı dönerseniz, halkın da size teveccüğü değişmez." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel'in skandal 'Vampir' açıklamasına tepki yağıyor | Video

"DERTLERİ LİYAKAT DEĞİL"

Öte yandan Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özel'e tepki gösterdi. Kaplan, "Gencecik bir kıza "vampir" yakıştırması yapan kafa... Üstelik CV'si CHP vekillerinin hepsinden daha üstün ama dertleri liyakat değil. Dertleri bize had bildirememek, susturamamak, görünmez kılamamak... CHP çok "değişmiş" gerçekten!" dedi.


FATMA GÜLHAM'IN EĞİTİMİ

Fatma Gülham Abusahanab, ABD'de başarılı bir eğitim süreci geçirdi. George Mason Üniversitesi'nde lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Fatma Gülham Abusahanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını bitirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Doktorasını yaptı ve Hacettepe Üniversitesi Özel Mütercim Tercümanlık Eğitimi aldı. ABD'de çeşitli yerlerde araştırma asistanlığı görevini sürdürdü. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor.

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CHP'li Özel'in skandal 'Vampir' açıklamasına tepki yağıyor
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