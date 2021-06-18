"BUNLARIN YAPTIĞI ŞİDDET DEĞİL Mİ?"

Açıklamalarına devam eden Nergis, "Bu çifte standart neyin nesi? Başörtülü bayan, bayan değil mi? Bunların yaptığı şiddet değil mi, şiddet uygulayandan ne farkı var? Merve Kavakçı'yı Meclis'ten çıkaran zihniyetle aynı zihniyet bu. MKYK'da başörtülü bir bayanı bulundurmak yetmiyor. Toplumun milli manevi değerlerine sırtınızı dönerseniz, halkın da size teveccüğü değişmez." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel'in skandal 'Vampir' açıklamasına tepki yağıyor | Video

"DERTLERİ LİYAKAT DEĞİL"

Öte yandan Sabah Gazetesi yazarlarından Hilal Kaplan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özel'e tepki gösterdi. Kaplan, "Gencecik bir kıza "vampir" yakıştırması yapan kafa... Üstelik CV'si CHP vekillerinin hepsinden daha üstün ama dertleri liyakat değil. Dertleri bize had bildirememek, susturamamak, görünmez kılamamak... CHP çok "değişmiş" gerçekten!" dedi.





FATMA GÜLHAM'IN EĞİTİMİ

Fatma Gülham Abusahanab, ABD'de başarılı bir eğitim süreci geçirdi. George Mason Üniversitesi'nde lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Fatma Gülham Abusahanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını bitirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Doktorasını yaptı ve Hacettepe Üniversitesi Özel Mütercim Tercümanlık Eğitimi aldı. ABD'de çeşitli yerlerde araştırma asistanlığı görevini sürdürdü. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor.