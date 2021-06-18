Son dakika: HDP İzmir İl Başkanlığı'na saldırıda yeni gelişme: Saldırgan adliyeye sevk edildi...

BAHÇELİ: SİNİR UÇLARINI TEST EDEN KALLEŞ BİR TERTİPTİR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de alçak saldırı ile ilgili sert ifadeler kullandı. Bahçeli, "Bu haliyle HDP'nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir" dedi.

Bahçeli, olayın enine boyuna araştırılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır. HDP'li yöneticilerin, Halk Tv'nin program akışını planlayan ve tahrikleri canlı tutan kişilerin sahip oldukları bilgi, belge ve bulguları derhal adli ve emniyet birimlerine ulaştırmaları şarttır.

Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır.

* Bundan sonraki soruşturma ve kovuşturma safhalarının her aşamasına özel izin alarak katılmalarını beklediğimiz HDP'li ve CHP'li yöneticiler, konuyu istismar eden gazeteci ve televizyoncular ne biliyorlarsa anlatmalı ve gerçeğin ortaya çıkışına sonuna kadar hizmet etmelidir.

Bahçeli, kalleş saldırı üzerinden MHP'nin suçlanamayacağının da altını çizdi.

Bahçeli, 'tuzak' olarak nitelediği saldırıyla ilgili Kürt kökenli vatandaşlara seslendi, "Bu tuzağa düşmeyeceklerdir" ifadelerini kulllandı.

ADALET BAKANI GÜL: HUKUK KARANLIĞA GEÇİT VERMEYECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'deki HDP binasına yapılan saldırıyı kınadı.

Bakan Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı ve cinayeti lanetliyorum. Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir. Hukuk bu karanlığa asla geçit vermeyecek, olay tüm yönleriyle aydınlatılacaktır." ifadelerine yer verdi.