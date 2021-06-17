HDP il binasına saldırı düzenlemişti! O görüntüler ortaya çıktı | Video

İzmir'in Konak ilçesinde HDP il binasının bulunduğu iş merkezine giren O.G, tabancayla sokağa ateş açtı. Saldırı sırasında HDP İl Binasında bulunan Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Şüpheli, O.G. olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o anlar...