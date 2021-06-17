Video Haber HDP il binasına saldırı düzenlemişti! O görüntüler ortaya çıktı | Video

HDP il binasına saldırı düzenlemişti! O görüntüler ortaya çıktı | Video

HDP il binasına saldırı düzenlemişti! O görüntüler ortaya çıktı | Video
17.06.2021 | 20:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

HDP il binasına saldırı düzenlemişti! O görüntüler ortaya çıktı | Video 02:24
HDP il binasına saldırı düzenlemişti! O görüntüler ortaya çıktı | Video 17.06.2021 | 20:11
Son dakika: 17 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 01:57
Son dakika: 17 Haziran koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum | Video 17.06.2021 | 20:09
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşının yüzüne karşı söyledi: PKK eşittir YPG! | Video 02:42
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşının yüzüne karşı söyledi: PKK eşittir YPG! | Video 17.06.2021 | 19:26
10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili Şentop'tan açıklama: Meclis'ten birisi değil, adli makamlara başvurulmuş... | Video 01:52
10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili Şentop'tan açıklama: Meclis'ten birisi değil, adli makamlara başvurulmuş... | Video 17.06.2021 | 18:25
Başkan Erdoğan: Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi' ekonomik büyüme hedefimize yardımcı olacak | Video 08:48
Başkan Erdoğan: "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi' ekonomik büyüme hedefimize yardımcı olacak | Video 17.06.2021 | 17:59
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’dan su zammı açıklaması | Video 02:00
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu’dan su zammı açıklaması | Video 17.06.2021 | 16:36
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük 13:43
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük 17.06.2021 | 16:03
Okan Müderrisoğlu | Büyük Türkiye ve yeni dünya düzeni! 04:17
Okan Müderrisoğlu | Büyük Türkiye ve yeni dünya düzeni! 17.06.2021 | 16:04
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da | Video 01:42
Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Ankara'da | Video 17.06.2021 | 15:23
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük | Video 13:40
Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: "Stratejik körlük" | Video 17.06.2021 | 15:18
Haşmet Babaoğlu | NATO Zirvesi üzerine alternatif notlar 03:05
Haşmet Babaoğlu | NATO Zirvesi üzerine alternatif notlar 17.06.2021 | 14:09
Hasan Basri Yalçın | NATO Zirvesi’nden yansıyanlar 03:42
Hasan Basri Yalçın | NATO Zirvesi’nden yansıyanlar 17.06.2021 | 14:06
Mahmut Övür | İki CHP, iki yaklaşım 04:25
Mahmut Övür | İki CHP, iki yaklaşım 17.06.2021 | 14:04
Engin Ardıç | Karakaçan’ın kurtuluşu 03:06
Engin Ardıç | Karakaçan’ın kurtuluşu 17.06.2021 | 13:59
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan '10 bin Dolar alan siyasetçi' açıklaması! 01:36
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan '10 bin Dolar alan siyasetçi' açıklaması! 17.06.2021 | 13:52
Başkan Erdoğan F-35 ve S-400 için Biden'a söylediklerini açıkladı: Bizden farklı bir adım beklemeyin... 06:26
Başkan Erdoğan F-35 ve S-400 için Biden'a söylediklerini açıkladı: Bizden farklı bir adım beklemeyin... 17.06.2021 | 13:44
Yavuz Donat | ‘Siyaset bilgesi’ bana dedi ki... 06:34
Yavuz Donat | ‘Siyaset bilgesi’ bana dedi ki... 17.06.2021 | 12:02
SON DAKİKA: İzmir'de HDP İl Binası'nda silah sesleri! | CANLI YAYIN | Olay yerinden ilk görüntüler... 04:35
SON DAKİKA: İzmir'de HDP İl Binası'nda silah sesleri! | CANLI YAYIN | Olay yerinden ilk görüntüler... 17.06.2021 | 11:37
Mehmet Barlas | Yeni zirveler artık dünyada hiçbir şeyi değiştiremiyor 02:13
Mehmet Barlas | Yeni zirveler artık dünyada hiçbir şeyi değiştiremiyor 17.06.2021 | 11:18
Müge Anlı 17 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da 21 yaşındaki kızı kaçıran evli adam olayında son dakika 09:51
Müge Anlı 17 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da 21 yaşındaki kızı kaçıran evli adam olayında son dakika 17.06.2021 | 10:18

İzmir'in Konak ilçesinde HDP il binasının bulunduğu iş merkezine giren O.G, tabancayla sokağa ateş açtı. Saldırı sırasında HDP İl Binasında bulunan Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Şüpheli, O.G. olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Olayın görüntüleri de ortaya çıktı. İşte o anlar...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA