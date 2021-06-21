SİHA takibiyle film gibi operasyonla yakalandı





İnsansız Keşif Araçlarıyla bölgede yapılan uçuşlarda şüpheli araç zırhlı araçlarla durdurulmak istendi, ancak araç bu kez patika köy yoluna girip hızla kaçmaya çalıştı. Anons ve ikazlara rağmen durmayan araç, bölgenin alınan koordinatlarıyla TB-2 Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracıyla Güzelce mezrası yakınlarında nokta atışıyla vuruldu. Ardından bölgeye JÖH timleri sevk edildi. Havanın karanlık olmasından istifade eden terörist vurulan araçtan inerek yaralı halde kaçarak meşe ağaçlarının arasına gizlendi.