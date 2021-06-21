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Giriş Tarihi: 21.6.2021 10:16 Son Güncelleme: 21.6.2021 10:43

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. : Eylül'de normale dönmüş oluruz

Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Eylül'de normale dönmüş oluruz

Son dakika haberi... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , süreciyle ilgili Ahaber'de önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özlü, Eylül ayında normale dönüşe geçilebileceğini söyledi. Merak edilen 3. doz konusunda da Özlü, "Temmuz ayında hatırlatma aşısı olunabilir" dedi.

Son dakika... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. , süreciyle ilgili Ahaber'de önemli açıklamalarda bulundu. Özlü, normale dönüş tarihi, zorunluluğu ve 3. doz konularında tek tek değerlendirmelerde bulundu.

EYLÜL'DE NORMALE DÖNÜŞ!

Prof. Dr. Özlü, Eylül ayında korona sürecinde normalleşme sürecine geçilebileceğini söyledi.

"TEMMUZ'DA HATIRLATMA AŞISI OLUNABİLİR"

3. doz aşı konusunda da Prof. Dr. Özlü, "Temmuz ayında hatırlatma aşısı olunabilir" dedi.

SON DAKİKA: Bilim Kurulu üyesinden 3. doz koronavirüs aşısı açıklaması! Hatırlatma aşıları ne zaman uygulanacak?

AŞI OLANLAR MASKE TAKMALI MI?

Özlü, aşılama sürecinin de etkisiyle maske takma zorunluluğunun esneyip esnemeyeceği hakkında ise "Aşı olanlar açık havada maske takmayabilir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Eylül'de normale dönmüş oluruz
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