SON DAKİKA: Bilim Kurulu üyesinden 3. doz koronavirüs aşısı açıklaması! Hatırlatma aşıları ne zaman uygulanacak?
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Son dakika haberleri... Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den canlı yayında; 3. doz koronavirüs aşısı açıklaması!