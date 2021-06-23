İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan İHA muhabirine geçmiş olsun telefonu

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan'ın şoförünün de aralarında olduğu 4 çalışan tarafından dün feci şekilde darp edilmişti. Gerek medya, gerekse siyasi kesimden Uslu'ya destek mesajları ve saldırganlara da kınama mesajları gelmeye devam ediyor.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ilk olarak sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek verdiği Uslu'yu, daha sonra da telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazeteci Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayan Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamlarını iletti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan saldırıya uğrayan İHA muhabirine telefon | Video