Marmara’yı oksijen cihazı iyileştirecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Kocaeli İzmit
'te müsilaja karşı denize oksijen verecek cihazları dalgıçlar aracılığıyla suya bıraktı. Programda konuşan Bakan Kurum, "Bu uygulamayla deniz ekolojisini iyileştirmeyi hedefliyoruz. Hedef denizde asgari 8 miligram/litre seviyesinde olması gereken çözünmüş oksijen miktarını yakalamak" dedi. Kocaeli Körfezi
'nde 4 ayrı noktada, İstanbul Pendik Marina
'nın ise belirlenen bir bölgesinden denizin 30 metre derinliğine 5 ileri teknolojik oksijenlendirme cihazları yerleştirildi. Her bir cihazla su üzerinde 16-28 hektar büyüklüğünde bir alana binlerce kilogramlık oksijen suya aktarılacak. Daha önce Avrupa
ülkelerinde göl, gölet, baraj gölü ve atıksu havuzlarında denenmiş ve güneş enerjisiyle çalışan sistemin Marmara
'daki sonuçları 6 haftalık pilot çalışma sonrası değerlendirilecek. Bakan Kurum "Oksijen seviyesini artırarak oradaki yaşamı yeniden canlandıracağız. Biz o canlı türlerini yeniden hayata getirirsek, müsilaj kendi içinde onların bir yem kaynağı olacak" diye konuştu. Bakan Kurum 5 üniversiteden hocaların bölgedeki tüm evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin mevcut durumuna ve iyileştirme ihtiyaçlarına dair saha çalışması başlattığını da bildirdi.