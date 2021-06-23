Video Yaşam Müsilajla mücadele için Marmara Denizi'nin dibine nasıl oksijen veriliyor? Müsilaja karşı kullanılan oksijen sistemi böyle çalışıyor

Müsilajla mücadele için Marmara Denizi'nin dibine nasıl oksijen veriliyor? Müsilaja karşı kullanılan oksijen sistemi böyle çalışıyor

Müsilajla mücadele için Marmara Denizi'nin dibine nasıl oksijen veriliyor? Müsilaja karşı kullanılan oksijen sistemi böyle çalışıyor
23.06.2021 | 09:00

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Marmara Denizi'ndeki müsilajla mücadele kapsamında İzmit Körfezi ve Pendik açıklarındaki 5 farklı noktaya oksijen seviyesini artıracak cihazlar bırakıldı

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