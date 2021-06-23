BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:

Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda önemli değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye, NATO'ya 13'üncü ülke olarak 1951'de katıldı. Türkiye ittifaka karşı sorumluluklarını bugüne kadar eksiksiz yerine getirmiştir. NATO'nun üzerine inşa edildiği ittifak ve dayanışma ruhunun önemi bu süreçte bir kez daha görülmüştür. Yakın bölgelerde yaşanan sorunlara bakıldığında NATO'nun güvenli şemsiye rolünü yerine getiremediği ortadadır. Dağlık Karabağ, Suriye ve Irak'taki sorunlarda NATO üzerine düşeni beklenen şekilde yapamadı.

Zirve boyunca gerçekleşen temaslarda, NATO konseptinin askeri ve siyasi boyutlarla günümüz şartlarına uygun şekilde geliştirilmesi gerektiğini paylaştık. NATO'nun sorumluluk alanları ile ilgili önceliklerini müttefiklerimizin dikkatine sunduk. İyi terörist kötü terörist ayrımının ne kadar yanlış ve çarpık bir anlayış yansıttığını ifade ettik. DEAŞ'a karşı tek gerçek mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını herkese anlattık. 9 bine yakın YTS'yi sınır dışı ettiğimizi, 100 binden fazla kişi sınır dışı ettiğimizi bildirdik. Terörle mücadeleden taviz vermeyeceğimizi bir kez daha hatırlattık.

Ayrıca Kuzey Afrika, Ddğu Akdeniz ve Kafkasya gibi bölgelerde huzurun sağlanması için aldığımız inisiyatifleri bir kez daha müttefiklerimize bildirdik. Bu zirvede gördük ki, Türkiye'nin NATO'da önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu zirve, NATO'nun da kendini geliştirmesi gerektiği haklılığını bir kez daha ispatlamıştır.

Aziz milletim, NATO Zirvesi kapsamında çeşitli ülkelerin liderleriyle çok daha kapsamlı konuların ele alındığı bir görüşme yaptık. Zirve Günü olan 14 Haziran'da FransaCumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Johson, İspanya Başbakanı Sanchez, Hollanda Başbakanı Rutte, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ABD Başkanı Biden ile bir araya geldik. Bu görüşmelerin taraflar bakımından yapıcı bir iklimde geçtiğini söyleyebilirim. Bir aray ageldiğimiz tüm liderle, iki ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mytabık kaldık. Miçotakis, Biden ve Macron ile doğrudan temasları sıkılaştırma kararı aldık. Böylece sorunların çözümü konusunda karşılıklı adımların atılması konusunda kararlılığımızı ifade ettik.

ABD İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Yaklık 17 yıllık bir geçmişimiz olan Sayın Biden ile, ülkelerimiz arasında yeni bir dönem başlatmak için bir araya geldik. Karşılıklı pozisyonlarımızı bir kez daha ortaya koydu. Kendisi ile çok daha kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelineömeycek hiçbir meselenin bulunmadığını, tam aksine ikili ticari ilişkilerimizin geliştirilmesi yönünde mutabık kaldık. ABD ile diyalog kanallarımızı her alanda geliştirme suretiyle, Sayın Biden ile yakaladığımız bu iklimi geliştirmek konusunda kararlıyız.

Türkiye'nin tek talebi, egemenlik haklarını saygı duyulması ve terörle mücadele konusunda destek verilmesidir. ABD ile yakın ömüttefiklik ilişkisi geliştirmeye hazırız. ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyorum.