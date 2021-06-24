Son dakika: Başkan Erdoğan'dan milletvekillerine 3 mesaj:

İNGİLİZCESİ HAYRAN BIRAKTI



Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmeye tercüman olarak katılan ve muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalan eski vekil Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab da gündeme geldi. Başkan Erdoğan, hem eski ABD Başkanı ve hem de yeni Başkan Biden ile yaşadığı diyaloğu anlattı. Erdoğan'ın " Fatma kızımız çok iyi İngilizce ve hukuk bilgisine sahip. Trump döneminde o zaman Trump bana dedi ki "İngilizceye çok hakim. Nerede öğrendi? Ben de dedim ki 'Teksas'ta' öğrendi. Trump bana demişti ki "Ben de Teksaslıyım. Ben bu kadar İngilizceye hakim değilim. Biden da Fatma kızımızın tercümesini hayran kaldı. Hem Trump hem de Biden Fatma kızımızın bu kadar iyi İngilizce konuşmasında dolayı tebrik ederken bizim muhalefet burada başörtülü vesaire diyerek eleştiriyor. Millet neyin peşinde, bizimkiler neyin" dediği öğrenildi.