Son dakika: Başkan Erdoğan'dan milletvekillerine 3 mesaj | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle bir araya geldiği istişare toplantısında önemli mesajlar verdi. Meclis'in 8 Temmuz'a kadar çalışacağını sonra da tatile gireceğini belirten Erdoğan, "Çalışmalar sona erince Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar gidin, sıkılmadık el bırakmayın" ifadesini kullandı. Toplantıda ABD Başkanı Joe Biden ile yapılan görüşmeye tercüman olarak katılan ve muhalefetin sert eleştirilerine maruz kalan eski vekil Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab da gündeme geldi.