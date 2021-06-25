Son dakika: CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil istifa etti! Yeni partisi belli oldu...

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Kadıgil, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, "Hayatımın hem en zor hem en heyecanlı açıklamasını yapmak üzere huzurunuzdayım" sözleriyle konuşmaya başlayan Kadıgil, "Bugün itibariyle çok sevdiğim evimden, beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum" dedi.

SON DAKİKA: CHP'den bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'den flaş açıklama

Kadıgil, ayrılığının nedeninin ideolojik olduğunu belirtti sözlerini şöyle sürdürdü:

Fikrim hür, vicdanım rahat. Gerçekten tanıyanların, beni anlayacağını biliyorum. Evet, bu ayrılığın sebebi ne bir kavga ne de bir tartışma. Tertemiz bir ideolojik ayrılıkla karşınızdayım

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİNE KATILDI

"Örgütlü kadın hareketinin hepimize öğrettikleri sayesinde yüzleştiğim toplumsal cinsiyet eşitsizliği üzerine yaptığım okumalar, gururla söylemeliyim ki beni azılı bir feminist haline getirdi." diyen Kadıgil, "İşte o yol, o ruh bugün bu Meclis'te temsil ediliyor. Ve artık Türkiye'nin ilk kadın genel başkanının, Behice Boran'ın partisinin Meclis grubunu, ikisi bıyıklı üç erkeğe terk etmeye gönlüm razı gelmiyor. İşte ben bugün itibariyle, inandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle savunmak için, bu düzeni biraz düzeltmeye değil, tümden değiştirmeye çalışmak için, dünya görüşüme daha yakın gördüğüm bir partiye, Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum." dedi.