SON DAKİKA: CHP'den bir istifa daha! İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'den flaş açıklama

Son dakika haberleri... CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü, flaş bir açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İşte CHP'den istifa ettiğini açıklayan CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'nün açıklamasının detayları...