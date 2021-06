Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan ANEWS'e özel açıklamalar: Ankara'ya minnettarız

ANEWS: Rusya ve Türkiye'nin karşıt tarafları desteklediği Suriye ve Libya'daki iç çatışmalar, son yıllarda Moskova ile Ankara arasındaki ikili ilişkiler için oldukça ciddi bir sınav olmaya devam ediyor. Yorumunuzu rica ediyorum?

MARIA ZAHAROVA: Biz her bir devletin kendi ulusal çıkarları bulunduğundan artık sözettik. Rusya ile Türkiye'nın uluslararası alanda her zaman menfaaetlerde ortak kesişme noktaları bulduğunu ve hatta ciddi görüş farklılıklar bulunan bazı konularda aynı dilde konuşabildiğini belirtmek istiyorum. Böyle verimli işbirliği örneklerinden birisi hiç kuşkusuz Astana formatıdır. Suriye`de durumun kontrolü için bu süreç çok etkilidir. Bu sadece kağıt üzerinde varlık gösteren bir mekanizma değildir. Bu mekanizma çok zor sorunların çözümüne ciddi şekilde katkıda bulunuyor. Rusya, Türkiye ve İran arasında oluşturulan bu mekanizma sayesinde Suriye`de ateşkes rejimi büyük ölçüde sağlanmış oluyor. Bu ülkelerimiin büyük başarısıdır. Gerçi batıdan aykırı sesler de geliyor. Ama biz gerçeği biliyoruz. Astana formatı çerçevesinde 16. Suriye görüşmelerinin hazırlıklarına da başlamış bulunuyoruz. Uzmanlar şuanda bunun üzerinde çalışıyor. Ayrıca 2018 de imzalanan ve 2020`de ise memeranduma güçlendirilen İdlib`deki duruma ilişin Rus Türk sözleşmesi de başarılı bir şekilde uygulanıyor. Şuanda bi Lazkiye ile Halep arasındaki M4 karayolunn daha güvenli hale gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk mevkidaşlarımızla Suriye`nin kuzey dou bölgesindeki güvenliğin sağlanması için çalışmalar yapıyoruz. Çatışmaların yeniden başamasını önlemek için ortak devriye çalışmaları devam ediyor. Libya`daki duruma geline ise Ruya ve Türkiye lidererinin Ocak 2020`de vardıkları uzlaşı sayesinde her ne kadar kırılgan olsa bile ateşkesi sağlamak mümkün hale geldi. Ekim 2020`de ise bu uzlaşı Cenevre`de 5+5 formatında daha da pekimiş hale geldi. Bu ateşkese bir yıldan fazla bir süredir uylduğunu da memnuniyetle kaydetmek isteriz.