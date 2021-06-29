Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan ANEWS'e özel açıklamalar: Ankara'ya minnettarız

ANEWS: Türkiye ile ABD, Türkiye ile AB ve Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler karşılaştırıldığında, Rus-Türk ilişkileri büyük ölçekli stratejik. Akkuyu NGS projesi, Türk Akımı projesi, Rusya-Türkiye S-400 sistemleri anlaşması. Bu projelerin her biri Batılı ülkelerden Türkiye'ye ciddi bir muhalefet ve baskıyla uygulandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?

"BİZ BU ZOR SORUNU TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI YARDIMLAŞARAK ÇÖZDÜK"

MARIA ZAHAROVA: Bizim yaklaşımımız şu. Türkiye hükümeti ve Türk halkı kendi geleceğini ve dış politikadakı tercihlerini kendisi belirlemeli ve karar vermeli. Onlara bunun için dışarıdan herhangi bir danışmana ve yardımcıya da gerek yok. Bu aynı zamanda sizin ilk sorunuzun da yanıtı. Bağımsız bir şekilde karar verebilmek. Bu söylediklerim bizim ülke için de geçerli. Ben bazı şeyleri bir daha tekrarlamak itiyorum. Bunlar sadece her zaman söylediklerimiz şeyler değil, aynı zamanda devletlerimizin temel yasalarında yer alan maddelerdir. Biz hiç bir devletle ilişkilerimizi başka devletlere, ittifak ve bloklara karşı kurmuyoruz. Hayır. Biz ilişkilerimizi karşılıklı çıkarlara göre oluşturuyruz. Hem kendi çıkarlarımızı ve hem de karşı tarafın çıkarlarını dikkate alıyoruz. Rusça'da şöyle bir deyim var. Belki de Türkçe'de de vardır. "Başkasına karşı dostluk" etmek. Hayır, biz kimseye karşı dostluk yapmayız. Biz dostluk yaptığımız ülkelerle bu ülkelerin halklarının karşılıklı menfaatleri için dostluk yaparız. Bu kadar basit. Batının sık sık başvurduğu "Sıfır sonuç ile oyun"a biz katılmıyoruz. Biz bunun aksi yönde hareket ediyoruz. Bizim hedefimiz Rusya Türkiye ilişkilerini sistematik olarak istikrarlı bir şekilde geliştirmek. Sadece geliştirmek değil aynı zamanda bundan olumlu, pozitiv sonuçlar elde etmektir. Bazı projeler belirtildi, ama bunların sayısı çok daha fazla. Bunlar uluslararası gündemle de yakından ilgili. Bunlar arasında çözümü kolay olmayan, Dağlık Karabağ gibi, Suriye`deki durum, Libya krizi gibi eski sorunlar bulunuyor. Ayrıca bence salgın dönemindeki ilişkilerimiz de oldukça önemli. Salgına karşı mücadelede işbirliği ve Sputnik V aşısının Türkiye'ye tedariki güzel örnekler. Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi gibi konular pandemiye karşı mücadeleye ortak katkılarımızdır. Salgın şunu gösterdi. Bir çok ülke daha önce dostuz, kardeşiz demesine rağmen bu söylenenlerin sadece sözde olduğu ortaya çıktı. Pratik hayatta bu dostluk ve kardeşlik uygulanmadı. Bir çok dilde şöyle bir deyim var. "Gerçek dost zor günde bilinir". İşte zor günde Türkiye ve Rusya kendilerini layık bir şekilde gösterdiler. Bu turistlerin tahliyesi alanında da yaşandı. Biliyorsunuz pandemi başladığnda milyonlarca turist yabancı ülkelerde mahsur kaldı. Biz bu zor sorunu Türkiye ile karşılıklı yardımlaşarak çözdük.

Şunu söyleyeyim ki bu karşılıklı çıkarlara dayalı bir işlemdi. Evvela bu yasaldır. İkincisi bu karşılıklı çıkarlara dayanıyor. Bu mesele yine de kararların her iki devlet tarafından bağımsızca alınmış olmasına dayanıyor. Rusya ve Türkiye kendi ulusal mefaatlerini göze alarak bu işlemin karlı olduğuna karar verdi. Evet biliyorsunuz dışarıdan büyük baskılar oldu. Ama devletin varlık sebebi de bu baskılara boyun eğmeden, uluslararası hukuk normlarını ihlal etmeden, başka devletlere de zarar vermeden kendi çıkarları doğrultusunda ilişkiler kurmasıdır. Bu somut bir örnek oldu. Dış baskılara rağmen ve birilerinin hoşuna gitmese de karşılıkli çıkarlara dayalı bu işlem yapıldı. Bunda fayda dışında kötü hiç bir şey yok.