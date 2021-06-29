Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan ANEWS'e özel açıklamalar: Ankara'ya minnettarız | Video

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ANEWS Editörü Saida Zahidova'ya özel açıklamalar yaptı. Maria Zaharova, Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin karşılıklı saygı ve çıkarlar temeline dayandığını belirtti. Zaharova, pandemi döneminde Türkiye'nin kaydettiği başarıya dikkat çekerek, "Salgın şunu gösterdi. Birçok ülke daha önce dostuz, kardeşiz demesine rağmen bu söylemlerin sadece sözde olduğu ortaya çıktı. Milyonlarca turist yabancı ülkelerde mahsur kaldı. Biz bu zor sorunu Türkiye ile karşılıklı yardımlaşarak çözdük." dedi. Zaharova, "Ayrıca biz Ankara`ya aldığımız kararlara anlayışlı bir yaklaşım sergilediği için de çok minnettarız. Hem Rusya hem de Türkiye`de insanların sağlık ve güvenliğinin başlıca öncelik olması çok önemli" sözlerini kullandı.