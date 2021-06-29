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Giriş Tarihi: 29.6.2021 15:53 Son Güncelleme: 29.6.2021 16:11

Son dakika: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye daldı: 2 yaralı...

Son dakika: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye daldı: 2 yaralı...

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı bahçeye daldı. Zorunlu iniş sırasında iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Cesna 172 tipi bir eğitim uçağı, havalimanına yaklaşırken, karşısındaki bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. İki kişi hafif yaralanırken, uçakta maddi hasar meydana geldi.

Olay saat 15.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Havalimanı yakınlarında meydana geldi.

Cesna 172 tipi eğitim uçağı, Çeltik Mahallesi'nde bir meyve bahçesine mecburi iniş yaptı. Kaza kırıma uğrayan eğitim uçağında biri kadın iki kişi hafif şekilde yaralandı. Uçağın bölgedeki yerleşim birimlerine çarpmaması büyük bir faciayı önledi.

SON DAKİKA: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye düştü: 2 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler... CANLI YAYIN

Olay yerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri sevk edilirken, uçakta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika: Bursa'da eğitim uçağı bahçeye daldı: 2 yaralı...
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