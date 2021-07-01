Video Yaşam Bursa'da meyve bahçesine düşen uçağın enkazının kaldırılma anı kamerada! Film izler gibi izlediler...

Bursa'da meyve bahçesine düşen uçağın enkazının kaldırılma anı kamerada! Film izler gibi izlediler...

Bursa'da meyve bahçesine düşen uçağın enkazının kaldırılma anı kamerada! Film izler gibi izlediler...
01.07.2021 | 07:54

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Bursa'da, geçen salı günü eğitim uçuşu sırasında motor arızası nedeniyle Yunuseli Havaalanı'na 500 metre mesafedeki meyve bahçesine zorunlu iniş yapan ve kırım geçiren Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazı ekiplerce kaldırıldı. Uçak, vinç yardımıyla Yuneseli Havaalanı'na götürülürken, çevredeki meraklı kalabalık ise enkazın kaldırılışını film izler gibi izledi.

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Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan eğitim amacıyla geçen salı günü saat 06.45 sıralarında havalanan tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağı, öğle saatlerinde geri döndü. Öğrenci değişiminin ardından yeniden havalanan uçak, ikmal amacıyla Bursa Yunuseli Havaalanı?na yöneldi. Ancak saat 15.00 sıralarında havaalanına iniş yapacakları sırada motor arızası meydana geldi. Uçak, havaalanının 500 metre ilerisindeki bir meyve bahçesine zorunlu iniş yaptı. Armut ağaçları arasına iniş yapan ve kırım geçiren uçağın pilotu Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun hafif yaralandı. Yaralı 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından gözlem amacıyla hastaneye götürüldü.


UÇAĞIN ENKAZI VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI, ÇEVREDEKİLER MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ
Meyve bahçesinde bulunan ve kullanılamaz hale gelen uçak, kaza kırım ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından kanatları sökülerek akşam saatlerinde vinç yardımıyla kaldırıldı. Uçak, yetkililer tarafından inceleme yapılmak üzere Yunuseli Havaalanı'na götürüldü. Meraklı kalabalık ise enkazın kaldırılışını film izler gibi izlerken bazı vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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