Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Delta varyantı sayısını açıkladı: Yarısından fazlası İstanbul'da

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı süresini 6 haftadan 4 haftaya kadar çekebileceklerini, yeterli dozda aşı olduğunu söyledi. Koca, üçüncü doz uygulamasının da Bilim Kurulu'nda ele alınacağını ifade etti. Koca, Delta varyantı sayısının 224 olduğunu da duyurdu.

"BİZ AŞIYI BİONTECH'TEN ALIYORUZ"

Koca, koronavirüs salgınına karşı aşılamayla ilgili olarak, "Rapel veya hatırlatma dozu, yarın Bilim Kurulu toplantısının gündeminde olacak. Fransa'nın almadığı aşı Pfizer'ın sattığı ülkelere gidebilir, Türkiye'ye gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü biz aşıyı BioNTech'ten alıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHİR HASTANELERİNİN SATIŞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şehir hastanelerine ilişkin iddialarla ilgili Koca, "Hastanelerin, binaların satışı, devri söz konusu değil. Hastaneler de binalar da arsalar da devletindir" dedi.

"134 DELTA VARYANTI İSTANBUL'DA"

Bakan Koca, dünyayı kasıp kavuran delta varyantı ile ilgili ise şunları söyledi:

"Delta varyantı vaka sayısı şu an 224'e çıktı, görülen il sayısı da 16 ilden 26 ile çıktı. 134 vaka İstanbul'da."

"SÜRE 4 HAFTAYA ÇEKİLEBİLİR"

Bakan Koca, BioNTech'de iki doz arasının kısalabileceğine dikkat çekti:

Yarın Bilim Kurulu'nda gündeme gelecek. Elimizde yeterli aşımız var. 4 haftaya çekilme durumu Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak. 60 yaş üstü vatandaşlarımıza hatırlatma dozunun nasıl uygulanacağını da ele alacağız.